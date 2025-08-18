18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 06:43

Невероятно, но факт: эти знаки угадывают ваши мысли раньше вас

Новости Мира 0 308

Иногда кажется, что некоторые люди словно могут заглянуть прямо в ваши мысли. И увы, в случае с определёнными знаками зодиака это ощущение почти не обманчиво. Мы не знаем, как они это делают, но взаимодействовать с ними лучше осторожно и продуманно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Леди Mail.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Рыбы: мастер угадывать желания и мысли

Рыбы кажутся особенно «читающими» мысли окружающих. Те, кто утверждает, что телепатия невозможна, просто не сталкивались с ними.

Многие, кто общается с Рыбами, ловят себя на странном желании защититься от их сверхчувствительности — даже шапочка из фольги кажется заманчивой идеей. И всё же это бессмысленно: Рыбы успевают предугадать ваши мысли раньше, чем вы их сформулируете.

Они способны мгновенно отреагировать на ваши внутренние сомнения или планы: «Нет, дорогой, это не сработает… А вот это попробуй…» — иногда вы даже не успеваете понять, к кому именно они обращаются.

Весы: телепатия во имя гармонии

Весы развивают способность «читать мысли» не ради развлечения, а чтобы предотвращать конфликты. Их телепатия — это одновременно дар и испытание.

Им приходится разбираться с множеством разных мыслей близких людей, но при этом поддерживать любовь и гармонию. Они бы с радостью передали свою способность кому-то другому, но никто не берёт.

Для окружающих это означает: иногда кажется, что Весы знают вас лучше, чем вы сами. И они это точно знают.

Скорпион: мастер мысленного контроля

Общение со Скорпионами требует особой осторожности: с ними лучше вообще воздерживаться от мыслей о запретном.

Скорпионы способны оценивать и «наказывать» мысли, которые другие даже не осмеливаются озвучивать. Причём их критерии постоянно меняются — и жертвы остаются беззащитными.

Если вы хотите сохранить свои внутренние размышления в секрете, присутствие Скорпиона превращает простое молчание в искусство: думать и дышать нужно осторожно.

