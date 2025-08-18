Психолог объяснила, почему нельзя делать детей смыслом своей жизни

Қазақ тіліне аудару

Многие родители называют своих детей главным смыслом жизни. Однако практикующий психолог и гештальт-терапевт Екатерина Артеменко предупреждает: такое восприятие не только неверно, но и потенциально опасно. В интервью «Газете.Ru» она пояснила, почему важно отделять личную жизнь от воспитания ребенка, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Жизнь не имеет одного фиксированного смысла

По словам Артеменко, человеческая жизнь не является геометрической фигурой или функцией, где один элемент — например, ребенок — может быть центром всего. В течение жизни люди постоянно находят и теряют смыслы, и это естественно.

«Даже собственный ребенок — это живой человек с собственной жизнью, которую мы за него прожить не можем», — отмечает психолог.

Любовь, забота и тревога по отношению к детям естественны. Главное — чтобы эти чувства не заслоняли родителю собственную жизнь и интересы.

Цель воспитания — самостоятельность ребенка

Артеменко подчеркивает, что успешное воспитание заключается не в постоянном контроле, а в подготовке ребенка к самостоятельной жизни:

Адаптация к самостоятельности должна быть постепенной и соответствовать возрастным особенностям.

Ребенок учится через наблюдение за поведением взрослого.

Самодостаточный родитель, который умеет заботиться о себе и жить с интересом, становится примером для ребенка.

Такой подход формирует у ребенка ценность личной жизни и способности к самостоятельности.

Опасность гиперопеки и эмоциональной зависимости

Если ребенок растет в атмосфере, где он — главный смысл семьи, у него может развиться бессознательное чувство вины:

Осознание, что он никогда не сможет «отдать долг» родителям.

Страх, что отдаление от родителей разрушит их как личности.

Отвращение к чрезмерной опеке и желание поскорее уйти из дома.

В итоге экологичная сепарация не происходит: ребенок либо берет на себя роль опекуна родителей, либо полностью разрывает с ними отношения.

Влияние на партнерские отношения родителей

Часто после рождения ребенка отношения между супругами становятся более функциональными и холодными. Если ядром семьи становится младенец, а не партнерские отношения:

Один из родителей может ощущать себя исключенным или лишь «источником благ» для ребенка.

Нарушается баланс семьи, что негативно сказывается на ребенке и на паре.

Артеменко напоминает: дети — следствие отношений, а не их причина.

Долгосрочные последствия для ребенка

Ребенок, который воспринимает себя как главный смысл жизни родителей, может столкнуться с трудностями во взрослой жизни:

Проблемы в построении здоровых отношений с партнером.

Восприятие собственной семьи исключительно через функцию продолжения рода.

Высокая тревожность и эмоциональная нестабильность.

Экологичное партнерство и наблюдение за здоровыми отношениями родителей формируют у ребенка прочную эмоциональную опору, что помогает в будущем создавать собственную семью без тревог.

Вывод:

Дети должны быть частью жизни родителей, но не центром их существования. Любовь и забота важны, однако умение жить своей жизнью и показывать пример самостоятельности — ключ к гармоничному развитию ребенка и здоровым семейным отношениям.