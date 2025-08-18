Новые возможности WhatsApp: групповые звонки без хаоса

Мессенджер WhatsApp внедрил ряд новых инструментов для удобного взаимодействия пользователей и организации групповых звонков, сообщает Lada.kz.
Теперь пользователи могут заранее создавать запланированные звонки прямо во вкладке «Звонки». Процесс максимально прост:
Нажмите кнопку с плюсом.
Выберите пункт «Запланировать звонок».
Добавьте участников — как отдельных пользователей, так и целые группы.
После этого всем участникам автоматически отправляется приглашение. Запланированные звонки отображаются в отдельном списке, их можно редактировать, а ссылки для подключения — добавлять в календарь или делиться ими с другими людьми.
Система также отправляет напоминания перед началом звонка, чтобы никто не пропустил встречу.
Разработчики WhatsApp улучшили функционал звонков, добавив удобные способы участия:
Поднятие руки: если вы хотите выступить, теперь достаточно поднять виртуальную руку.
Реакции: можно отправлять смайлы и реакции, поддерживая беседу, не перебивая говорящего.
Кроме того, улучшены ссылки для звонков: создатель звонка получает уведомления о присоединении новых участников, что позволяет лучше контролировать процесс собрания.
WhatsApp продолжает развивать возможности мессенджера, делая групповые звонки более удобными и интерактивными.
Комментарии0 комментарий(ев)