МВД: получение второго паспорта не лишает россиян гражданства РФ

Министерство внутренних дел России официально подтвердило, что приобретение гражданами РФ паспорта другого государства не ведет к утрате российского гражданства. Об этом сообщили в миграционной службе МВД, передает ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В ведомстве подчеркнули, что закон разрешает россиянам иметь двойное или даже множественное гражданство. В действующем законодательстве нет ограничений, которые запрещали бы гражданину РФ получать паспорта других стран.
Двойное гражданство формально регулируется федеральным законом или международным договором. На сегодняшний день такие соглашения у России заключены с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией. В этих случаях статус гражданина признается обеими сторонами.
В ситуациях, когда международный договор о двойном гражданстве отсутствует, россияне, имеющие паспорта других стран, рассматриваются исключительно как граждане Российской Федерации. Это означает, что:
они обязаны исполнять все требования российского законодательства,
самостоятельно решать вопросы возможного двойного налогообложения,
урегулировать прохождение военной службы в другой стране, если такая обязанность предусмотрена.
МВД напомнило, что факт получения второго гражданства не аннулирует российский паспорт и не лишает человека статуса гражданина РФ. Таким образом, россияне вправе иметь документы нескольких государств, но их правовое положение определяется, прежде всего, законами России.
