18.08.2025, 08:51

МВД: получение второго паспорта не лишает россиян гражданства РФ

Новости Мира 0 404

Министерство внутренних дел России официально подтвердило, что приобретение гражданами РФ паспорта другого государства не ведет к утрате российского гражданства. Об этом сообщили в миграционной службе МВД, передает ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: МВД России/14.мвд.рф
Фото: МВД России/14.мвд.рф

Право россиян на несколько гражданств

В ведомстве подчеркнули, что закон разрешает россиянам иметь двойное или даже множественное гражданство. В действующем законодательстве нет ограничений, которые запрещали бы гражданину РФ получать паспорта других стран.

Когда возможно двойное гражданство

Двойное гражданство формально регулируется федеральным законом или международным договором. На сегодняшний день такие соглашения у России заключены с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией. В этих случаях статус гражданина признается обеими сторонами.

Если договора нет

В ситуациях, когда международный договор о двойном гражданстве отсутствует, россияне, имеющие паспорта других стран, рассматриваются исключительно как граждане Российской Федерации. Это означает, что:

  • они обязаны исполнять все требования российского законодательства,

  • самостоятельно решать вопросы возможного двойного налогообложения,

  • урегулировать прохождение военной службы в другой стране, если такая обязанность предусмотрена.

Гражданство сохраняется

МВД напомнило, что факт получения второго гражданства не аннулирует российский паспорт и не лишает человека статуса гражданина РФ. Таким образом, россияне вправе иметь документы нескольких государств, но их правовое положение определяется, прежде всего, законами России.

