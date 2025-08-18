18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 12:09

Откажитесь от соли — и посмотрите, что произойдет с организмом через месяц

Новости Мира

Чрезмерное употребление соли негативно отражается на состоянии сердца, сосудов, почек, мозга и других органов. Избыточное количество натрия повышает давление, способствует воспалительным процессам и нарушает работу сосудистой системы. В долгосрочной перспективе это становится фактором риска развития сосудистой деменции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Кто особенно уязвим

Снижение соли в питании особенно важно людям с:

  • гипертонией,

  • болезнями почек,

  • заболеваниями желудка и суставов,

  • сердечно-сосудистыми патологиями.

Для этих категорий пациентов контроль уровня соли в пище — важная часть профилактики осложнений.

Почему солезаменители не выход

Многие пытаются заменить обычную соль на «зеленую», продукты с пониженным содержанием натрия или так называемые солезаменители. Однако, как подчеркивает врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко, это не решает проблему:

  • пока нет достаточных исследований о безопасности их длительного применения,

  • непонятно, какое количество таких добавок можно считать безопасным.

Эксперт советует менять не саму соль, а подход к приготовлению пищи.

Чем заменить соль в еде

Чтобы блюда не казались пресными, можно использовать продукты и приправы с насыщенным вкусом:

  • лук и чеснок,

  • тимьян, орегано, тмин, паприку,

  • кислые и горькие фрукты или овощи — например, грейпфрут, квашеную капусту, кефир.

Такие добавки помогают «перенастроить» вкусовые рецепторы и снизить тягу к соли.

Как привыкнуть к меньшему количеству соли

По словам врача, вкусовые привычки можно изменить уже за 3–4 недели. Постепенно рецепторы начинают воспринимать вкус пищи иначе, и потребность в сильной солености снижается.

Йодированная соль — в умеренных дозах

Полностью исключать соль из рациона не нужно. Йодированная соль играет важную роль в профилактике йододефицита, особенно в регионах, где он распространен. Но даже она должна употребляться в разумных количествах: избыток натрия остается вредным для организма.

Главная цель

Как подытожила эксперт, задача не в том, чтобы заменить соль на другие продукты, а в том, чтобы научиться есть ее меньше.

0
0
0
