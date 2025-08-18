18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 16:45

Опасная привычка: нарколог назвал неочевидный признак алкоголизма

Новости Мира 0 446

Главный нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли рассказал о симптоме, который часто остается незамеченным, но может сигнализировать о начале алкогольной зависимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Фото: addictionadvocates.com
Похмелье как тревожный сигнал

Похмельный синдром — это комплекс симптомов, возникающих после чрезмерного употребления алкоголя. Он проявляется:

  • ознобом;

  • жаждой;

  • головной болью;

  • дрожью конечностей;

  • учащенным сердцебиением.

Человек чувствует слабость и неспособность нормально выполнять свои обычные обязанности.

По словам Игоря Ли, если после праздника возникает непреодолимое желание выпить с утра или появляется привычка «лечить» похмелье новым алкоголем, это может быть ранним признаком развития зависимости. Многие игнорируют подобные сигналы годами, не осознавая опасность.

Стадии развития алкогольной зависимости

Алкоголизм развивается постепенно и проходит несколько стадий. Часто человек даже не подозревает о проблеме.

  • Первая стадия — формируется незаметно, может длиться несколько лет.

  • Вторая стадия — развивается в течение 6–12 лет, сопровождается выраженной тягой к спиртному.

По информации портала "Провинция.ру", на этих этапах важно обращать внимание на изменения в поведении и привычках, чтобы вовремя обратиться за помощью.

Влияние алкоголя на организм

Систематическое употребление спиртного негативно сказывается почти на всех органах и системах организма. Последствия могут включать:

  • ухудшение работы печени и сердца;

  • ослабление иммунной системы;

  • нарушение работы нервной системы;

  • снижение общего уровня здоровья.

Нарколог Игорь Ли напоминает: раннее выявление признаков зависимости и ограничение употребления алкоголя помогают предотвратить серьезные осложнения.

