Опасная привычка: нарколог назвал неочевидный признак алкоголизма

Главный нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли рассказал о симптоме, который часто остается незамеченным, но может сигнализировать о начале алкогольной зависимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Фото: addictionadvocates.com

Похмелье как тревожный сигнал

Похмельный синдром — это комплекс симптомов, возникающих после чрезмерного употребления алкоголя. Он проявляется:

ознобом;

жаждой;

головной болью;

дрожью конечностей;

учащенным сердцебиением.

Человек чувствует слабость и неспособность нормально выполнять свои обычные обязанности.

По словам Игоря Ли, если после праздника возникает непреодолимое желание выпить с утра или появляется привычка «лечить» похмелье новым алкоголем, это может быть ранним признаком развития зависимости. Многие игнорируют подобные сигналы годами, не осознавая опасность.

Стадии развития алкогольной зависимости

Алкоголизм развивается постепенно и проходит несколько стадий. Часто человек даже не подозревает о проблеме.

Первая стадия — формируется незаметно, может длиться несколько лет.

Вторая стадия — развивается в течение 6–12 лет, сопровождается выраженной тягой к спиртному.

По информации портала "Провинция.ру", на этих этапах важно обращать внимание на изменения в поведении и привычках, чтобы вовремя обратиться за помощью.

Влияние алкоголя на организм

Систематическое употребление спиртного негативно сказывается почти на всех органах и системах организма. Последствия могут включать:

ухудшение работы печени и сердца;

ослабление иммунной системы;

нарушение работы нервной системы;

снижение общего уровня здоровья.

Нарколог Игорь Ли напоминает: раннее выявление признаков зависимости и ограничение употребления алкоголя помогают предотвратить серьезные осложнения.