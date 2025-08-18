Опасная привычка: нарколог назвал неочевидный признак алкоголизма

Главный нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли рассказал о симптоме, который часто остается незамеченным, но может сигнализировать о начале алкогольной зависимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Похмельный синдром — это комплекс симптомов, возникающих после чрезмерного употребления алкоголя. Он проявляется:
ознобом;
жаждой;
головной болью;
дрожью конечностей;
учащенным сердцебиением.
Человек чувствует слабость и неспособность нормально выполнять свои обычные обязанности.
По словам Игоря Ли, если после праздника возникает непреодолимое желание выпить с утра или появляется привычка «лечить» похмелье новым алкоголем, это может быть ранним признаком развития зависимости. Многие игнорируют подобные сигналы годами, не осознавая опасность.
Алкоголизм развивается постепенно и проходит несколько стадий. Часто человек даже не подозревает о проблеме.
Первая стадия — формируется незаметно, может длиться несколько лет.
Вторая стадия — развивается в течение 6–12 лет, сопровождается выраженной тягой к спиртному.
По информации портала "Провинция.ру", на этих этапах важно обращать внимание на изменения в поведении и привычках, чтобы вовремя обратиться за помощью.
Систематическое употребление спиртного негативно сказывается почти на всех органах и системах организма. Последствия могут включать:
ухудшение работы печени и сердца;
ослабление иммунной системы;
нарушение работы нервной системы;
снижение общего уровня здоровья.
Нарколог Игорь Ли напоминает: раннее выявление признаков зависимости и ограничение употребления алкоголя помогают предотвратить серьезные осложнения.
