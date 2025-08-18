Американская трагедия: пара прятала тело друга и пользовалась его банковской картой

Қазақ тіліне аудару

В штате Колорадо (США) разразился шокирующий случай: супружеская пара скрывала останки своего любовника в течение полутора лет, одновременно распоряжаясь его деньгами. Об этом сообщили американские СМИ, включая Daily Mirror, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети

Жертва и подозреваемые

57-летняя Сюзанна Эгню и её 55-летний супруг Джеймс Эгню поддерживали интимные отношения с Джимом О’Нилом. По данным следствия, мужчина умер в конце 2023 года. Предполагаемой причиной смерти называют злоупотребление запрещёнными веществами, однако точные обстоятельства устанавливаются.

Сигнал тревоги: исчезновение и подозрительные операции

Брат Джима несколько месяцев не мог с ним связаться и обратился в полицию. Проверка банковских операций показала регулярные снятия наличных с карты О’Нила. Эти факты вызвали подозрение, что кто-то использует его деньги без разрешения.

Расследование и шокирующая находка

Анализ записей с камер видеонаблюдения подтвердил, что к снятию наличных причастен Джеймс Эгню. После обыска квартиры правоохранители обнаружили тело О’Нила. Как оказалось, его останки находились в квартире и были частично погрызены собакой породы чихуахуа, принадлежащей супругам.

Обвинения и сумма ущерба

В результате супруги были обвинены в надругательстве над телом умершего и хищении средств на сумму более 17 тысяч долларов (примерно 1,4 миллиона рублей). Дело находится на стадии расследования, и точные мотивы действий пары пока уточняются.