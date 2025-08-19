Одна щепотка — напиток станет в 3 раза полезнее: что нужно добавлять в кофе каждый день

Қазақ тіліне аудару

Многие из нас начинают утро с чашечки ароматного кофе. Этот напиток не только помогает проснуться, но и обладает рядом полезных свойств для организма. Кофе способен нормализовать давление, стимулировать работу мозга, поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снижать риск развития болезни Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Но, как выяснили ученые, пользу кофе можно значительно усилить, добавив всего одну специю.

Иранские ученые раскрыли секрет полезного кофе

Исследователи из Бирджандского университета медицинских наук в Иране провели научное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neuroscience News. Ученые установили, что добавление небольшой щепотки корицы в кофе способно увеличить его полезные свойства в несколько раз.

Почему корица полезна

Корица является богатым источником антиоксидантов. Она не только усиливает аромат и вкус напитка, но и содержит соединения, благоприятно влияющие на организм.

Поддержка сердца и сосудов: Корица помогает снизить уровень «плохого» холестерина и улучшает обмен веществ, что способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы.

Помощь в контроле веса: Специя стимулирует обмен веществ и способствует сжиганию жировых отложений, что делает кофе с корицей отличным дополнением к программе похудения.

Улучшение работы мозга: Корица может повышать память и способность к обучению, положительно влияя на когнитивные функции.

Как правильно добавить корицу в кофе

Чтобы усилить пользу напитка, достаточно добавлять в кофе небольшую щепотку молотой корицы каждый день. Это не только сделает вкус напитка более насыщенным, но и поддержит здоровье сердца, мозга и обмен веществ.