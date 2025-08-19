18+
19.08.2025, 10:15

В России предупредили о подорожании бензина

Новости Мира 0 434

В ближайшие недели стоимость топлива на российских заправках продолжит расти. По оценке доктора экономических наук, профессора Института международных экономических связей Людмилы Кривко, в сентябре 2025 года литр бензина марки АИ-92 подорожает до 60,55–72,10 рубля, а АИ-95 будет стоить 61,00–78,50 рубля. Это соответствует росту цен в пределах 0,5–2,5% относительно показателей конца июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Причины подорожания

Экономист объяснила, что рост носит планомерный характер и не приведет к резкому скачку цен. Среди ключевых факторов:

  • сезонный компонент — увеличение поездок и потребления топлива в конце лета и начале осени;

  • инфляционное давление на внутренний рынок;

  • рост оптового спроса на нефтепродукты;

  • снижение загрузки НПЗ в России, что влияет на объем предложения;

  • колебания валютного курса, влияющие на ценообразование.

При этом государство, по словам эксперта, предпринимает меры для сдерживания цен, в частности через ограничение экспорта бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Текущая стоимость топлива

По данным сервиса MultiGo на 18 августа, средняя цена литра бензина на российских АЗС составляла:

  • АИ-92 — 57,88 рубля,

  • АИ-95 — 64,96 рубля.

Таким образом, рост, прогнозируемый на сентябрь, будет ощутим, но останется в пределах умеренной динамики.

Макроэкономический фон

На ситуацию с ценами влияет и общий уровень инфляции. Согласно данным Росстата, в июле 2025 года годовая инфляция снизилась до 8,79%, тогда как в июне она составляла 9,40%. Несмотря на снижение, показатель остается высоким, что также отражается на потребительских ценах, включая топливо.

