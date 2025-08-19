В России предупредили о подорожании бензина

В ближайшие недели стоимость топлива на российских заправках продолжит расти. По оценке доктора экономических наук, профессора Института международных экономических связей Людмилы Кривко, в сентябре 2025 года литр бензина марки АИ-92 подорожает до 60,55–72,10 рубля, а АИ-95 будет стоить 61,00–78,50 рубля. Это соответствует росту цен в пределах 0,5–2,5% относительно показателей конца июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Экономист объяснила, что рост носит планомерный характер и не приведет к резкому скачку цен. Среди ключевых факторов:
сезонный компонент — увеличение поездок и потребления топлива в конце лета и начале осени;
инфляционное давление на внутренний рынок;
рост оптового спроса на нефтепродукты;
снижение загрузки НПЗ в России, что влияет на объем предложения;
колебания валютного курса, влияющие на ценообразование.
При этом государство, по словам эксперта, предпринимает меры для сдерживания цен, в частности через ограничение экспорта бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок.
По данным сервиса MultiGo на 18 августа, средняя цена литра бензина на российских АЗС составляла:
АИ-92 — 57,88 рубля,
АИ-95 — 64,96 рубля.
Таким образом, рост, прогнозируемый на сентябрь, будет ощутим, но останется в пределах умеренной динамики.
На ситуацию с ценами влияет и общий уровень инфляции. Согласно данным Росстата, в июле 2025 года годовая инфляция снизилась до 8,79%, тогда как в июне она составляла 9,40%. Несмотря на снижение, показатель остается высоким, что также отражается на потребительских ценах, включая топливо.
