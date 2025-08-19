Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

Қазақ тіліне аудару

Корпорация Microsoft официально уведомила пользователей операционной системы Windows 10 о том, что поддержка ОС будет завершена. Об этом сообщает издание The Daily Express, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

60 дней до конца обновлений

Журналисты отметили, что пользователи Windows 10 получили специальное предупреждение с отсчетом 60 дней. Именно такой срок остался до окончания поддержки системы: компания прекратит выпускать обновления безопасности с 14 октября 2025 года. Microsoft также разместила соответствующее уведомление на своем официальном сайте.

Последний патч безопасности

Специалисты Microsoft подчеркнули, что 14 октября 2025 года Windows 10 получит свой последний патч безопасности. После этой даты устройства на базе ОС перестанут получать ежемесячные обновления, включая критические исправления уязвимостей.

Важность своевременного обновления

Британские журналисты предупреждают, что 60-дневное уведомление нельзя игнорировать. Microsoft установила четкий дедлайн, после которого пользователи должны принять одно из решений:

Обновить ОС до Windows 11;

Приобрести новый компьютер, совместимый с Windows 11;

Подписаться на платные обновления для Windows 10.

Эксперты компании напоминают, что несвоевременное обновление системы повышает риск атак на устройства и утечки данных.