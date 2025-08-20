Мужчина арестован за хранение краденого мяса на сумму $31 тыс.

Қазақ тіліне аудару

Мужчина из Калифорнии был задержан после того, как полиция обнаружила у него крупную партию украденного мяса на сумму более 31 тысячи долларов, сообщает New York Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Police Department

Подробности ареста

51-летний житель города Парадайз, Хуан Йепес-Гарсия, стал фигурантом уголовного дела по хранению краденого имущества. Как выяснили правоохранители, мясо было приобретено с использованием украденных кредитных карт.

Полиция отмечает, что Йепес-Гарсия организовал несколько крупных заказов у оптового поставщика, и доставку товаров направлял на конкретный адрес, где их позже и нашли детективы.

Найденные товары

На месте обыска офицеры обнаружили промышленные морозильники, доверху заполненные замороженным мясом, а также коробки с оптовыми этикетками. Пока остаётся неизвестным, для каких целей предназначались похищенные продукты.

Признание и сотрудничество

По данным СМИ, Йепес-Гарсия признался полиции в незаконном происхождении товаров. Водитель, доставлявший мясо, не подозревал о характере сделок и был отпущен без предъявления обвинений.

Представители полиции сообщили, что сотрудничают с поставщиком, чтобы вернуть похищенное имущество.