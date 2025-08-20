Финский депутат покончил с собой в здании парламента

Қазақ тіліне аудару

В Финляндии произошёл трагический случай: депутат парламента покончил с собой на территории законодательного органа, сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники. Имя погибшего пока не раскрывается, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эмели Пелтонен (Фото: eemelipeltonen.fi)

Информация от СМИ

Согласно данным Iltalehti, личность депутата известна изданию, однако её не будут разглашать до того момента, пока родственники не будут официально уведомлены о случившемся.

Подтверждение службы безопасности

Служба безопасности финского парламента подтвердила, что во вторник утром в здании произошёл несчастный случай со смертельным исходом. На место инцидента незамедлительно были вызваны полиция и скорая помощь.

Заявление директора по безопасности

Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен отметил, что не может раскрывать детали: где именно произошёл инцидент и касался ли он депутата или сотрудника парламента.