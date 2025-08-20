Финский депутат покончил с собой в здании парламента

В Финляндии произошёл трагический случай: депутат парламента покончил с собой на территории законодательного органа, сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники. Имя погибшего пока не раскрывается, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным Iltalehti, личность депутата известна изданию, однако её не будут разглашать до того момента, пока родственники не будут официально уведомлены о случившемся.
Служба безопасности финского парламента подтвердила, что во вторник утром в здании произошёл несчастный случай со смертельным исходом. На место инцидента незамедлительно были вызваны полиция и скорая помощь.
Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен отметил, что не может раскрывать детали: где именно произошёл инцидент и касался ли он депутата или сотрудника парламента.
