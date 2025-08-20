В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой

Қазақ тіліне аудару

В Шанхае медики совершили редкий и почти чудесный случай спасения жизни пациента, у которого из-за производственной травмы голова была практически отделена от тела. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Причина травмы и состояние пациента

По информации канала, инцидент произошел в результате удара по шее роботоизированной рукой. Врачи диагностировали у пострадавшего:

сильное смещение шейных позвонков, напоминающее «разделение головы и тела»;

разрыв нервных и кровеносных структур;

размозжение спинного мозга.

Последствия травмы были критическими: мужчина парализовался, а сердце остановилось. Благодаря экстренным мерам медиков его удалось реанимировать и запустить сердечную деятельность.

Комментарий врача

«Это, пожалуй, самая опасная ситуация, с которой я сталкивалась за более чем 30 лет работы. Мы изучили большое количество китайской и зарубежной литературы, но не встречали настолько серьезного случая отделения шейных позвонков, не говоря уже о пациентах, выживших после такого лечения», — рассказала заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника больницы Чэнь Хуацзян.

Ход операции и восстановление

Операция длилась три часа. За это время хирурги:

удалили массивную гематому;

восстановили разъединенные шейные позвонки;

зафиксировали позвоночник специальным стальным имплантом.

Сейчас пациент пришел в сознание, его выписали из больницы. Он уже способен самостоятельно двигать плечами и запястьями.

Аналогичные случаи спасения в Китае

Напомним, что в июне в ЯНАО врачи спасли пятилетнего мальчика, упавшего с пятого этажа. Ребенок получил сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, рваные раны лица и перелом бедра. Несмотря на серьезность травм, медики смогли восстановить его здоровье.