20.08.2025, 11:40

В России хотят ограничить въезд для несовершеннолетних мигрантов

Новости Мира 0 314

В Государственную думу России внесен законопроект, предусматривающий ограничения для въезда на территорию страны несовершеннолетних иностранных граждан. Авторами инициативы стали депутат Нина Останина (КПРФ) и председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Документ уже размещен в электронной базе парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Въезд только с законными представителями

Согласно проекту, детям-иностранцам разрешат пересекать границу России исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей. В случаях, когда ребенок едет с другим взрослым, потребуется нотариально заверенная доверенность. Самостоятельный въезд в РФ для несовершеннолетних предлагется полностью запретить.

Исключения из правила

Законопроект предусматривает несколько ситуаций, в которых детям-иностранцам будет разрешен въезд в Россию:

  • получение образования;

  • прохождение медицинского лечения;

  • временное пребывание — участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах или туристических поездках.

При этом в случае депортации иностранца вместе с ним из страны должен быть выслан и сопровождаемый несовершеннолетний, если у него нет других законных представителей в России.

Причины появления инициативы

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время несовершеннолетние иностранцы могут пересекать границу без нотариального согласия родителей. Это позволяет им въезжать в Россию как с законными представителями, так и самостоятельно.

По словам авторов инициативы, такая практика приводит к ряду проблем. Нередко дети оказываются в стране без сопровождения взрослых, нарушают режим пребывания и задерживаются дольше положенного срока. В отдельных случаях подростки приезжали формально на учебу, но на самом деле стремились устроиться на работу.

Что ожидается дальше

Если законопроект будет принят, въезд несовершеннолетних мигрантов в Россию станет более контролируемым. Депутаты рассчитывают, что это позволит снизить число правонарушений и предотвратить случаи незаконного пребывания детей в стране без родителей.

