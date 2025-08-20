Microsoft заплатила айтишнику 50 млн рублей за увольнение

Қазақ тіліне аудару

В сети обсуждают щедрый компенсационный пакет, который получил один из специалистов Microsoft после ухода из компании. Информация появилась на популярном форуме Blind, где сотрудники IT-гигантов делятся внутренними подробностями о работе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

24 года карьеры и миллионы на выходе

Неизвестный по имени сотрудник проработал в Microsoft 24 года. После увольнения он получил совокупные выплаты на сумму более $632 тыс. (около 50,7 млн рублей). В пакет вошли выходное пособие, сохранение ряда льгот и бонусные начисления.

Что включала компенсация

По данным публикации, компенсационный пакет Microsoft предусматривал:

выплату зарплаты за определённый срок;

единовременное выходное пособие;

оплату медицинской страховки COBRA на полгода;

сохранение пенсионной программы 401(k);

бонусные выплаты.

Главной частью компенсации стали акции Microsoft, предоставленные в рамках специальной пенсионной программы «15/55 Retirement Stock Plan», доступной для сотрудников с более чем 15 годами стажа и возрастом от 55 лет.

Реакция коллег и пользователей Blind

Новость вызвала оживлённую дискуссию. Один из участников форума отметил, что «это сущие гроши за окончание 24-летней карьеры», выразив недовольство относительно размера выплат.

В то же время большинство пользователей похвалили сотрудника за впечатляющий стаж. Многие подчеркнули, что в других технологических компаниях сумма выходного пособия могла бы быть в разы меньше — иногда всего лишь четверть от полученной.