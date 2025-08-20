В Новосибирске женщине сняло скальп при падении дерева на остановку

Қазақ тіліне аудару

В Новосибирске дерево упало на остановку, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на очевидцев, передает Lada.kz.

Фото: Haggardous50000/Shutterstock

Серьезные травмы у женщин

По данным Telegram-канала Mash Siberia, одна из женщин получила крайне тяжелую травму — ей сняло скальп. Еще одна пострадавшая лежала на земле, нуждаясь в медицинской помощи. Врачи госпитализировали двух пострадавших для дальнейшего лечения.

Проверка со стороны прокуратуры

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту происшествия. Среди пострадавших — женщина 1949 года рождения, которая, по информации ведомства, также была доставлена в больницу.

Похожие случаи в других регионах

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят и в других регионах страны. Так, 3 августа в Дагестане сильный ветер стал причиной падения ветки дерева на группу туристок. В результате погибла туристка из Марий Эл, еще две женщины из Москвы получили травмы и были госпитализированы.