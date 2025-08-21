Мужчина перестал помещаться в машине и похудел на 123 килограмма

Қазақ тіліне аудару

Житель Великобритании Джеймс Бейкер достиг впечатляющего результата: он похудел на 123 килограмма, чтобы снова помещаться за рулём. Историю мужчины публикует издание Daily Mirror, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Жизнь на 6000 килокалорий в день

До похудения Джеймс ежедневно потреблял около 6000 килокалорий, питаясь фастфудом, чипсами и шоколадом. Переломным моментом стал случай, когда мужчина понял, что больше не помещается на водительском сиденье своей машины. Это стало сигналом к решительным изменениям в образе жизни.

Решение: операция и спорт

В сентябре 2022 года Бейкер отправился в Египет, где прошёл операцию по резекции желудка. После вмешательства он пересмотрел питание и начал активно заниматься спортом. В течение года и двух месяцев ему удалось достичь цели — потерять 123 килограмма и полностью изменить своё тело и образ жизни.

Новый вызов: триатлон

Во время трансформации Джеймс увлёкся триатлоном — соревнованиями, включающими плавание, велогонку и бег. В мае 2023 года он впервые принял участие в гонке. Несмотря на то, что он занял последнее место, мужчина считает этот день одним из самых значимых в жизни.

Активная жизнь с семьёй

Помимо спорта, похудение дало Бейкеру силы для активного досуга с семьёй. У мужчины четверо детей, и теперь он может проводить больше времени на свежем воздухе вместе с ними, наслаждаясь полноценной жизнью.