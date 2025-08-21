Мужчина перестал помещаться в машине и похудел на 123 килограмма

Житель Великобритании Джеймс Бейкер достиг впечатляющего результата: он похудел на 123 килограмма, чтобы снова помещаться за рулём. Историю мужчины публикует издание Daily Mirror, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
До похудения Джеймс ежедневно потреблял около 6000 килокалорий, питаясь фастфудом, чипсами и шоколадом. Переломным моментом стал случай, когда мужчина понял, что больше не помещается на водительском сиденье своей машины. Это стало сигналом к решительным изменениям в образе жизни.
В сентябре 2022 года Бейкер отправился в Египет, где прошёл операцию по резекции желудка. После вмешательства он пересмотрел питание и начал активно заниматься спортом. В течение года и двух месяцев ему удалось достичь цели — потерять 123 килограмма и полностью изменить своё тело и образ жизни.
Во время трансформации Джеймс увлёкся триатлоном — соревнованиями, включающими плавание, велогонку и бег. В мае 2023 года он впервые принял участие в гонке. Несмотря на то, что он занял последнее место, мужчина считает этот день одним из самых значимых в жизни.
Помимо спорта, похудение дало Бейкеру силы для активного досуга с семьёй. У мужчины четверо детей, и теперь он может проводить больше времени на свежем воздухе вместе с ними, наслаждаясь полноценной жизнью.
Комментарии0 комментарий(ев)