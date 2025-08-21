Врачи рассказали о признаках пивного алкоголизма

Пивной алкоголизм развивается постепенно и часто остается незамеченным. Специалисты Городской клинической больницы № 5 Уфы перечислили основные симптомы зависимости от пива и предупредили о возможных последствиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам врачей, на ранних стадиях человек может не осознавать опасность регулярного употребления пива. Тем не менее, через некоторое время начинают проявляться характерные тревожные сигналы:
Чрезмерное потребление – более одного литра пива в день.
Невозможность расслабиться без напитка – человек испытывает дискомфорт, если не выпил пиво.
Раздражительность и агрессия – вспышки злости, возникающие при отсутствии пива дома.
Врачи также обращают внимание на внешние и физиологические признаки зависимости:
«Пивной живот» – увеличение объема живота из-за регулярного употребления напитка.
Нарушение мужской репродуктивной функции – снижение потенции и других показателей.
Проблемы со сном – бессонница, дневная сонливость.
Головные боли – частые боли в течение дня.
Еще один тревожный симптом – использование пива для «лечения» последствий алкоголя или для улучшения настроения:
Употребление пива утром для похмелья.
Использование напитка в качестве средства поднятия настроения.
Комментарии0 комментарий(ев)