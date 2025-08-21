Врачи рассказали о признаках пивного алкоголизма

Қазақ тіліне аудару

Пивной алкоголизм развивается постепенно и часто остается незамеченным. Специалисты Городской клинической больницы № 5 Уфы перечислили основные симптомы зависимости от пива и предупредили о возможных последствиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: nashaniva.com

Основные признаки зависимости

По словам врачей, на ранних стадиях человек может не осознавать опасность регулярного употребления пива. Тем не менее, через некоторое время начинают проявляться характерные тревожные сигналы:

Чрезмерное потребление – более одного литра пива в день.

Невозможность расслабиться без напитка – человек испытывает дискомфорт, если не выпил пиво.

Раздражительность и агрессия – вспышки злости, возникающие при отсутствии пива дома.

Физические изменения и нарушения здоровья

Врачи также обращают внимание на внешние и физиологические признаки зависимости:

«Пивной живот» – увеличение объема живота из-за регулярного употребления напитка.

Нарушение мужской репродуктивной функции – снижение потенции и других показателей.

Проблемы со сном – бессонница, дневная сонливость.

Головные боли – частые боли в течение дня.

Поведенческие признаки

Еще один тревожный симптом – использование пива для «лечения» последствий алкоголя или для улучшения настроения: