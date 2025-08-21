18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 08:39

75 мышей и 1,5 тысячи мух отправились в космос с Байконура

Новости Мира 0 398

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Бион-М» №2, на борту которого находятся живые организмы – 75 мышей и 1,5 тысячи мух, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"
© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

Высокоширотная орбита и особые условия полета

Как сообщает Роскосмос, «Бион-М» №2 станет первым аппаратом программы, который выведен на высокоширотную орбиту высотой 370–380 километров. Такая орбита отличается от традиционных повышенными радиационными рисками, что делает эксперимент особенно ценным для изучения влияния космических условий на живые организмы.

Полёт рассчитан на 30 суток, и в течение всего времени ученые будут получать данные о состоянии живых пассажиров спутника.

Биоэкипаж: миниатюрная «гостиница» для мышей

На борту аппарата мыши размещены в БИОСах – специальных блоках исследования и содержания.

  • Структура БИОСа: каждый блок содержит 5 трёхместных секций с системами кормления, освещения, вентиляции и утилизации отходов.

  • Мониторинг здоровья: внутри боксов установлены камеры и датчики, позволяющие отслеживать состояние грызунов в реальном времени.

  • Индивидуальные чипы: часть мышей оснащена имплантируемыми чипами для более точного контроля параметров организма.

«БИОС напоминает миниатюрную гостиницу для мышей», – отмечают в Роскосмосе.

Разнообразие живых организмов на борту

Помимо мышей и мух, на спутнике находятся:

  • муравьи;

  • мхи и растения;

  • семена растений, выращенные из космических семян;

  • клеточные культуры;

  • образцы зерновых культур.

Это позволит ученым изучить влияние космических условий не только на животных, но и на растения и микроорганизмы.

История программы «Бион»

Программа «Бион» имеет долгую историю:

  • 1973–1996: запущено 11 аппаратов, на борту которых побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы.

  • 2013: полёт модернизированного «Биона-М» с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и микроорганизмами.

Запуск «Бион-М» №2 продолжает традицию исследований влияния космоса на живые организмы и позволит ученым получить новые данные о радиационных рисках и адаптации к невесомости.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира