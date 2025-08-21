75 мышей и 1,5 тысячи мух отправились в космос с Байконура

Қазақ тіліне аудару

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Бион-М» №2 , на борту которого находятся живые организмы – 75 мышей и 1,5 тысячи мух, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

Высокоширотная орбита и особые условия полета

Как сообщает Роскосмос, «Бион-М» №2 станет первым аппаратом программы, который выведен на высокоширотную орбиту высотой 370–380 километров. Такая орбита отличается от традиционных повышенными радиационными рисками, что делает эксперимент особенно ценным для изучения влияния космических условий на живые организмы.

Полёт рассчитан на 30 суток, и в течение всего времени ученые будут получать данные о состоянии живых пассажиров спутника.

Биоэкипаж: миниатюрная «гостиница» для мышей

На борту аппарата мыши размещены в БИОСах – специальных блоках исследования и содержания.

Структура БИОСа: каждый блок содержит 5 трёхместных секций с системами кормления, освещения, вентиляции и утилизации отходов.

Мониторинг здоровья: внутри боксов установлены камеры и датчики, позволяющие отслеживать состояние грызунов в реальном времени.

Индивидуальные чипы: часть мышей оснащена имплантируемыми чипами для более точного контроля параметров организма.

«БИОС напоминает миниатюрную гостиницу для мышей», – отмечают в Роскосмосе.

Разнообразие живых организмов на борту

Помимо мышей и мух, на спутнике находятся:

муравьи;

мхи и растения;

семена растений, выращенные из космических семян;

клеточные культуры;

образцы зерновых культур.

Это позволит ученым изучить влияние космических условий не только на животных, но и на растения и микроорганизмы.

История программы «Бион»

Программа «Бион» имеет долгую историю:

1973–1996: запущено 11 аппаратов, на борту которых побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы .

2013: полёт модернизированного «Биона-М» с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и микроорганизмами.

Запуск «Бион-М» №2 продолжает традицию исследований влияния космоса на живые организмы и позволит ученым получить новые данные о радиационных рисках и адаптации к невесомости.