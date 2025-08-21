Три удара по организму: чем опасен слишком горячий чай

Привычка пить чай или кофе слишком горячими может обернуться серьезными последствиями для организма. Исследования ученых показали, что температура напитка напрямую связана с риском развития рака пищевода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Ученые провели серию опытов на мышах, которые регулярно употребляли напитки с температурой около 65 градусов. Результаты показали:
слизистая оболочка пищевода подвергалась повреждению;
естественный защитный барьер организма ослабевал;
формировались предраковые изменения тканей.
При этом у животных, которые получали более прохладные напитки, подобных патологий фиксировалось значительно меньше.
Специалисты пришли к выводу, что безопасной для здоровья считается температура 57–58 градусов. Поэтому, даже если чай или кофе заливаются кипятком, необходимо дать напитку время остыть, прежде чем его пить.
В 2025 году в журнале British Journal of Cancer были опубликованы результаты крупного международного исследования. Оно подтвердило: на риск рака пищевода влияет не только температура, но и частота употребления горячих напитков.
Люди, которые выпивали не менее четырех чашек очень горячего чая или кофе в день, имели значительно более высокий риск заболевания.
Любителям горячего чая стоит внимательно следить за своим самочувствием. Медики предупреждают, что тревожными сигналами могут стать:
постоянная тошнота;
регулярная изжога;
затрудненное глотание.
При появлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и пройти обследование.
