Три удара по организму: чем опасен слишком горячий чай

Привычка пить чай или кофе слишком горячими может обернуться серьезными последствиями для организма. Исследования ученых показали, что температура напитка напрямую связана с риском развития рака пищевода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: fi.pinterest.com

Эксперименты на животных

Ученые провели серию опытов на мышах, которые регулярно употребляли напитки с температурой около 65 градусов. Результаты показали:

слизистая оболочка пищевода подвергалась повреждению;

естественный защитный барьер организма ослабевал;

формировались предраковые изменения тканей.

При этом у животных, которые получали более прохладные напитки, подобных патологий фиксировалось значительно меньше.

Оптимальная температура напитков

Специалисты пришли к выводу, что безопасной для здоровья считается температура 57–58 градусов. Поэтому, даже если чай или кофе заливаются кипятком, необходимо дать напитку время остыть, прежде чем его пить.

Данные исследований на людях

В 2025 году в журнале British Journal of Cancer были опубликованы результаты крупного международного исследования. Оно подтвердило: на риск рака пищевода влияет не только температура, но и частота употребления горячих напитков.

Люди, которые выпивали не менее четырех чашек очень горячего чая или кофе в день, имели значительно более высокий риск заболевания.

На что обратить внимание

Любителям горячего чая стоит внимательно следить за своим самочувствием. Медики предупреждают, что тревожными сигналами могут стать:

постоянная тошнота;

регулярная изжога;

затрудненное глотание.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и пройти обследование.