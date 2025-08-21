В США умер «самый милый судья в мире»

Қазақ тіліне аудару

Американский судья Фрэнк Каприо, которого многие называли «самым милым судьей в мире», ушел из жизни в возрасте 88 лет. О его смерти сообщили на официальной странице в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: VICTORIA AROCHO/AP

Причина смерти

В заявлении уточняется, что Каприо скончался от рака поджелудочной железы. Его близкие отметили, что судья оставил после себя огромное наследие в виде добрых дел и примеров человечности.

«В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он делал это каждый день», — говорится в сообщении.

Долгий путь в судебной системе

Каприо более 38 лет проработал в муниципальном суде города Провиденс в штате Род-Айленд. В декабре 2023 года он опубликовал трогательное видеообращение, где рассказал о диагнозе и поблагодарил людей за поддержку.

Судья, ставший звездой интернета

Мировую известность Фрэнк Каприо получил благодаря шоу «Пойманные в Провиденсе» (Caught in Providence). В передаче показывали реальные заседания, где судья часто проявлял необычную мягкость и человечность, подходя к людям с сочувствием.

Фрагменты его разбирательств становились вирусными в соцсетях, где зрителей трогали истории обычных людей и добрые решения судьи. На различных онлайн-платформах, включая TikTok, у Каприо было свыше 1,6 миллиона подписчиков.

Человек, вдохновивший миллионы

Фрэнк Каприо вошел в историю не только как юрист, но и как человек, который сделал правосудие ближе к людям. Его имя останется символом справедливости, доброты и человеческого отношения к судьбам тех, кто оказывался в зале суда.