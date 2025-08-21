Таиланд раздает 200 000 бесплатных авиабилетов иностранным туристам

Қазақ тіліне аудару

С сентября по ноябрь 2025 года Таиланд планирует предоставить иностранным туристам 200 тысяч бесплатных билетов на внутренние авиарейсы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на vietnam.vn .

Фото: coronatours.ru

Акция получила название «Покупайте международные авиабилеты – бесплатные внутренние перелеты в Таиланде» и направлена на то, чтобы стимулировать гостей исследовать не только популярные курорты, но и менее известные регионы.

Финансирование и масштабы программы

Для реализации инициативы правительство предлагает выделить 700 млн таиландских бат (около 21,5 млн долларов США) из центрального резервного фонда.

Средняя стоимость билета составит 1750 бат (примерно 54 доллара) за одно место.

За перелет туда-обратно предполагается компенсация 3500 бат (около 107 долларов).

В итоге будет предоставлено до 400 тысяч мест для 200 тысяч туристов.

Участие авиакомпаний

В программе задействованы шесть авиаперевозчиков:

Thai Airways

Bangkok Airways

Thai AirAsia

Nok Air

Thai Lion Air

VietJet Thailand

Бесплатные билеты будут предоставляться при бронировании международных рейсов напрямую у авиакомпаний или через онлайн-турагентов.

Условия для путешественников

Каждый турист, купивший международный билет в Таиланд, сможет получить бесплатный внутренний перелет туда-обратно.

В стоимость включается норма багажа до 20 кг .

Билет можно использовать в любой регион страны в рамках индивидуального маршрута.

Таким образом, программа охватывает все провинции Королевства.

Экономический эффект

Министерство туризма ожидает, что кампания принесет доход более 8,8 млрд бат (около 270 млн долларов США), при этом затраты из бюджета составят лишь 700 млн бат.

Пока инициатива ожидает окончательного утверждения кабинетом министров.

Туристический поток и новые технологии

В первой половине 2025 года Таиланд посетили свыше 16,8 млн иностранных туристов, что позволило стране занять третье место в Азии по популярности.

Кроме того, власти готовят к запуску в четвертом квартале 2025 года программу TouristDigiPay, которая позволит гостям обменивать криптовалюту на тайские баты, расширяя возможности оплаты внутри страны.