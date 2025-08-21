18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.08.2025, 14:33

Таиланд раздает 200 000 бесплатных авиабилетов иностранным туристам

Новости Мира 0 471

С сентября по ноябрь 2025 года Таиланд планирует предоставить иностранным туристам 200 тысяч бесплатных билетов на внутренние авиарейсы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на vietnam.vn.

Фото: coronatours.ru
Фото: coronatours.ru

Акция получила название «Покупайте международные авиабилеты – бесплатные внутренние перелеты в Таиланде» и направлена на то, чтобы стимулировать гостей исследовать не только популярные курорты, но и менее известные регионы.

Финансирование и масштабы программы

Для реализации инициативы правительство предлагает выделить 700 млн таиландских бат (около 21,5 млн долларов США) из центрального резервного фонда.

  • Средняя стоимость билета составит 1750 бат (примерно 54 доллара) за одно место.

  • За перелет туда-обратно предполагается компенсация 3500 бат (около 107 долларов).

  • В итоге будет предоставлено до 400 тысяч мест для 200 тысяч туристов.

Участие авиакомпаний

В программе задействованы шесть авиаперевозчиков:

  • Thai Airways

  • Bangkok Airways

  • Thai AirAsia

  • Nok Air

  • Thai Lion Air

  • VietJet Thailand

Бесплатные билеты будут предоставляться при бронировании международных рейсов напрямую у авиакомпаний или через онлайн-турагентов.

Условия для путешественников

Каждый турист, купивший международный билет в Таиланд, сможет получить бесплатный внутренний перелет туда-обратно.

  • В стоимость включается норма багажа до 20 кг.

  • Билет можно использовать в любой регион страны в рамках индивидуального маршрута.
    Таким образом, программа охватывает все провинции Королевства.

Экономический эффект

Министерство туризма ожидает, что кампания принесет доход более 8,8 млрд бат (около 270 млн долларов США), при этом затраты из бюджета составят лишь 700 млн бат.
Пока инициатива ожидает окончательного утверждения кабинетом министров.

Туристический поток и новые технологии

В первой половине 2025 года Таиланд посетили свыше 16,8 млн иностранных туристов, что позволило стране занять третье место в Азии по популярности.
Кроме того, власти готовят к запуску в четвертом квартале 2025 года программу TouristDigiPay, которая позволит гостям обменивать криптовалюту на тайские баты, расширяя возможности оплаты внутри страны.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира