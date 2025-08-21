В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В ночь на четверг, 21 августа 2025 года, в итальянской провинции Римини был задержан украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии., сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным немецких правоохранительных органов, Сергея К. подозревают в:
соучастии в организации взрывов на газопроводах;
антиконституционной диверсии;
разрушении стратегических сооружений.
Согласно выданному 18 августа 2025 года Европейскому ордеру на арест, подозреваемый был частью группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства вблизи датского острова Борнхольм.
Федеральная прокуратура уточняет, что Сергей К. являлся одним из координаторов операции. Для транспортировки взрывных устройств использовалась парусная яхта, вышедшая из Ростока. Она была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года, в результате чего оба газопровода получили серьезные повреждения.
После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии для дальнейшего разбирательства.
26 сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли разрушительные взрывы, вызвавшие беспрецедентные повреждения. Германия, Дания и Швеция рассматривали возможность целенаправленной диверсии.
Оператор Nord Stream AG сообщал о масштабности разрушений и невозможности точно оценить сроки ремонта. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Несмотря на многочисленные запросы Москвы, Германия и другие страны не предоставили данные по взрывам, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
