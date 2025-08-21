18+
21.08.2025, 15:59

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Новости Мира

В ночь на четверг, 21 августа 2025 года, в итальянской провинции Римини был задержан украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Причины задержания и обвинения

По данным немецких правоохранительных органов, Сергея К. подозревают в:

  • соучастии в организации взрывов на газопроводах;

  • антиконституционной диверсии;

  • разрушении стратегических сооружений.

Согласно выданному 18 августа 2025 года Европейскому ордеру на арест, подозреваемый был частью группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства вблизи датского острова Борнхольм.

Ход операции и последствия

Федеральная прокуратура уточняет, что Сергей К. являлся одним из координаторов операции. Для транспортировки взрывных устройств использовалась парусная яхта, вышедшая из Ростока. Она была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года, в результате чего оба газопровода получили серьезные повреждения.

Дальнейшие юридические процедуры

После экстрадиции из Италии подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда Германии для дальнейшего разбирательства.

Исторический контекст взрывов

26 сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли разрушительные взрывы, вызвавшие беспрецедентные повреждения. Германия, Дания и Швеция рассматривали возможность целенаправленной диверсии.

Оператор Nord Stream AG сообщал о масштабности разрушений и невозможности точно оценить сроки ремонта. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Несмотря на многочисленные запросы Москвы, Германия и другие страны не предоставили данные по взрывам, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

