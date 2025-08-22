18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.08.2025, 19:48

Старейшей жительнице Земли исполнилось 116 лет

Новости Мира 0 338

Этель Катерхэм из Великобритании, признанная самой пожилой из ныне живущих людей, отпраздновала свой 116-й день рождения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Юбилей без лишней огласки

Несмотря на внимание со стороны прессы, долгожительница отказалась от интервью и подчеркнула, что желает провести этот день спокойно — в окружении близких и без излишнего внимания.

Долгий жизненный путь

Будущая рекордсменка родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир. За свою жизнь она пережила супруга и двоих дочерей. Судьба Этель тесно связана с историческими событиями XX века — от Первой мировой войны до цифровой эпохи, что делает ее биографию уникальным отражением уходящего века.

Секреты долголетия

Ранее в беседах с журналистами Катерхэм делилась собственными взглядами на то, что помогает сохранить здоровье и жизненные силы.
По словам британки:

  • главным источником долголетия является позитивное отношение к жизни;

  • во всем стоит соблюдать умеренность;

  • важно не бояться перемен и говорить «да» новым возможностям.

Человек-символ эпохи

Жизнь Этель Катерхэм стала примером стойкости и жизненной энергии. Ее советы находят отклик у многих, а сама она остается символом долгой и полноценной жизни, несмотря на испытания и утраты.

