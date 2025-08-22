«Всегда под колпаком»: как и почему за нами следит смартфон

Қазақ тіліне аудару

Современные смартфоны обладают функциями, которые могут отслеживать ваши перемещения и действия. Эксперты рассказали, какие возможности гаджетов работают в фоновом режиме, а также как при желании контролировать их работу. При этом большинство этих функций безопасны и даже помогают пользователю, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Не только GPS: как телефоны узнают ваше местоположение

Многие уверены, что иконка GPS на экране — единственный способ отслеживания, но на деле телефон может собирать данные и другими методами:

через сотовые вышки;

через Wi-Fi и Bluetooth;

с помощью фоновых «пингов» для проверки сигнала.

Встроенные функции смартфона фиксируют посещаемые места, формируя детальный «профиль» передвижений.

Significant Locations на iPhone

Функция Significant Locations на iPhone сохраняет информацию о часто посещаемых местах. Apple использует эти данные для:

настройки маршрутов на картах;

точных подсказок о времени в пути;

улучшения рекомендаций Siri и уведомлений;

работы напоминаний на основе местоположения.

Все данные хранятся только на устройстве, шифруются и не передаются третьим лицам.

Timeline в Google Maps на Android

Аналогичная функция на Android — Timeline в Google Maps. Она позволяет:

сохранять маршруты пользователя;

подсказывать время в пути;

предоставлять персонализированные рекомендации;

анализировать привычки передвижений для улучшения работы сервисов Google.

Особенность Timeline в том, что информация привязана к аккаунту Google, что облегчает синхронизацию между устройствами, но делает данные доступными через сервисы компании.

Контроль через разрешения приложений

Еще один способ управлять отслеживанием — разрешения приложений. Они позволяют:

точно задавать, когда программа может использовать геолокацию;

экономить батарею;

повышать уровень приватности.

Опция «только при использовании» гарантирует, что приложения получают доступ к данным только в момент активного взаимодействия с пользователем.

Безопасность и полезность функций

Несмотря на то что смартфоны могут собирать данные о передвижениях, эти функции имеют практическую ценность и делают устройство удобнее. При желании можно ограничить отслеживание, не теряя полезные возможности.

