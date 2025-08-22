«Всегда под колпаком»: как и почему за нами следит смартфон

Современные смартфоны обладают функциями, которые могут отслеживать ваши перемещения и действия. Эксперты рассказали, какие возможности гаджетов работают в фоновом режиме, а также как при желании контролировать их работу. При этом большинство этих функций безопасны и даже помогают пользователю, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Многие уверены, что иконка GPS на экране — единственный способ отслеживания, но на деле телефон может собирать данные и другими методами:
через сотовые вышки;
через Wi-Fi и Bluetooth;
с помощью фоновых «пингов» для проверки сигнала.
Встроенные функции смартфона фиксируют посещаемые места, формируя детальный «профиль» передвижений.
Функция Significant Locations на iPhone сохраняет информацию о часто посещаемых местах. Apple использует эти данные для:
настройки маршрутов на картах;
точных подсказок о времени в пути;
улучшения рекомендаций Siri и уведомлений;
работы напоминаний на основе местоположения.
Все данные хранятся только на устройстве, шифруются и не передаются третьим лицам.
Аналогичная функция на Android — Timeline в Google Maps. Она позволяет:
сохранять маршруты пользователя;
подсказывать время в пути;
предоставлять персонализированные рекомендации;
анализировать привычки передвижений для улучшения работы сервисов Google.
Особенность Timeline в том, что информация привязана к аккаунту Google, что облегчает синхронизацию между устройствами, но делает данные доступными через сервисы компании.
Еще один способ управлять отслеживанием — разрешения приложений. Они позволяют:
точно задавать, когда программа может использовать геолокацию;
экономить батарею;
повышать уровень приватности.
Опция «только при использовании» гарантирует, что приложения получают доступ к данным только в момент активного взаимодействия с пользователем.
Несмотря на то что смартфоны могут собирать данные о передвижениях, эти функции имеют практическую ценность и делают устройство удобнее. При желании можно ограничить отслеживание, не теряя полезные возможности.
Ранее эксперты также предупреждали о мошенниках, которые используют смартфоны для кражи денег, сообщает АРРФР.
