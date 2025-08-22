18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.08.2025, 06:38

«Всегда под колпаком»: как и почему за нами следит смартфон

Новости Мира 0 381

Современные смартфоны обладают функциями, которые могут отслеживать ваши перемещения и действия. Эксперты рассказали, какие возможности гаджетов работают в фоновом режиме, а также как при желании контролировать их работу. При этом большинство этих функций безопасны и даже помогают пользователю, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Не только GPS: как телефоны узнают ваше местоположение

Многие уверены, что иконка GPS на экране — единственный способ отслеживания, но на деле телефон может собирать данные и другими методами:

  • через сотовые вышки;

  • через Wi-Fi и Bluetooth;

  • с помощью фоновых «пингов» для проверки сигнала.

Встроенные функции смартфона фиксируют посещаемые места, формируя детальный «профиль» передвижений.

Significant Locations на iPhone

Функция Significant Locations на iPhone сохраняет информацию о часто посещаемых местах. Apple использует эти данные для:

  • настройки маршрутов на картах;

  • точных подсказок о времени в пути;

  • улучшения рекомендаций Siri и уведомлений;

  • работы напоминаний на основе местоположения.

Все данные хранятся только на устройстве, шифруются и не передаются третьим лицам.

Timeline в Google Maps на Android

Аналогичная функция на Android — Timeline в Google Maps. Она позволяет:

  • сохранять маршруты пользователя;

  • подсказывать время в пути;

  • предоставлять персонализированные рекомендации;

  • анализировать привычки передвижений для улучшения работы сервисов Google.

Особенность Timeline в том, что информация привязана к аккаунту Google, что облегчает синхронизацию между устройствами, но делает данные доступными через сервисы компании.

Контроль через разрешения приложений

Еще один способ управлять отслеживанием — разрешения приложений. Они позволяют:

  • точно задавать, когда программа может использовать геолокацию;

  • экономить батарею;

  • повышать уровень приватности.

Опция «только при использовании» гарантирует, что приложения получают доступ к данным только в момент активного взаимодействия с пользователем.

Безопасность и полезность функций

Несмотря на то что смартфоны могут собирать данные о передвижениях, эти функции имеют практическую ценность и делают устройство удобнее. При желании можно ограничить отслеживание, не теряя полезные возможности.

Ранее эксперты также предупреждали о мошенниках, которые используют смартфоны для кражи денег, сообщает АРРФР.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира