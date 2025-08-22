«Мы с Антареса»: учёный раскрыл послание инопланетян 1989 года

Қазақ тіліне аудару

Необычные круги на полях давно вызывают интерес как у учёных, так и у простых людей. Несмотря на то, что такие явления практически исчезли, их загадка до сих пор полностью не разгадана. Некоторые считают их проделками хулиганов, другие — посланиями внеземных цивилизаций.

Кандидат технических наук, полковник в отставке Владимир Коваленко поделился с rostov.aif.ru своей версией происходившего.

Загадочные сигналы и НЛО

Владимир Коваленко отмечает, что обсуждения неопознанных летающих объектов (НЛО) и странных аномалий продолжаются с 1947 года, после так называемого «Розуэлльского инцидента» в США. Тогда сообщалось о крушении космического аппарата и даже о находке тел гуманоидов.

«Достоверная информация о подобных явлениях обычно засекречена. Она редко становится общедоступной, а если и появляется, то в очень ограниченном виде», — объясняет учёный.

Неожиданный опыт на полигоне

Коваленко рассказал о событиях, произошедших в мае-июне 1989 года, когда он участвовал в испытаниях средств дистанционного обнаружения отравляющих веществ на полигоне в районе города Нукус (Узбекская ССР). Эксперименты были частью практической работы над его диссертацией.

В один из дней аппаратура начала подавать непонятные сигналы, из-за чего испытания пришлось приостановить. Ремонтная бригада не обнаружила неисправностей, и работа продолжилась.

Однако через три недели сигнал повторился — на этот раз упорядоченный и системный. Его запись была передана в аналитическую службу Нукусского центра для дешифровки.

Расшифровка послания

Специалисты установили, что для кодировки сигнала использовалась двоичная система счисления, привычная для электронно-вычислительных машин того времени. Оказалось, что передача исходила от неизвестной цивилизации.

Текст послания, опубликованный Коваленко:

«Мы со звезды, которую вы называете Антарес, альфы созвездия Скорпион. 26 тыс. лет назад произошла космическая катастрофа, почти полностью уничтожившая нашу цивилизацию. Мы не могли использовать энергию нашей звезды, так как являемся полевой бестелесной формой материи. Нам пришлось искать новую звезду с подходящей энергетикой — вашим Солнцем.

Мы выбрали Луну и Плутон для постоянного базирования. Мы не можем контактировать с вами напрямую, поэтому используем вашу аппаратуру связи. Ранее пытались через рисунки на полях, но ответы не получили.

Мы можем стать мостом к другим цивилизациям и помочь поднять уровень развития вашей цивилизации. Нам нужен союз с вами.

Над вашим Солнцем нависла угроза. Мы можем ослабить её воздействие, но потребуется помощь вашей материальной формы. От этого зависит наша и ваша жизнь».

Последствия открытия

На следующий день в Москву была направлена комиссия с сотрудниками космической системы «Сетка». Все исследования были прекращены, аппаратура опечатана, у сотрудников взяли подписку о неразглашении информации.

Коваленко отмечает, что несмотря на полученные данные, их значение в то время никто особенно не осознал. Учёный получил акт успешной реализации диссертационной работы и степень кандидата наук, однако защита диссертации совпала с августовским госпереворотом 1991 года, и планы сорвались.

После распада Советского Союза перестали существовать как «Сетка», так и секретная войсковая часть, занимавшаяся поиском контакта с внеземными цивилизациями.