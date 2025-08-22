18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.08.2025, 09:18

Россиянин побывал в польском дворе многоэтажки и «челюсть отвисла»

Россиянин, проживающий в Гданьске и ведущий Дзен-канал «Где живут в Польше?», поделился своими впечатлениями от обычного двора возле многоэтажного дома. По словам блогера, его «челюсть отвисла» после того, как он увидел, как организовано пространство вокруг жилых домов в Польше.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Цветы и порядок: особое внимание к благоустройству

Все дворы, по словам автора, тщательно ухожены. У каждого дома расположены клумбы с цветами, за которыми никто не нарушает порядок. Блогер отмечает, что на лестничных площадках домов нельзя встретить велосипеды или личные вещи жильцов — для этого предусмотрены специальные парковки рядом с домом.

Автомобили и пешеходные зоны

Россиянина удивила организация парковки автомобилей. Машины не стоят под подъездами, а специально размещены на отдельных стоянках. Подъезды и дворы превращены в пешеходные зоны, что делает пространство безопасным и комфортным для жителей. Парковки для людей с ограниченными возможностями выделены яркими цветами, чтобы их было легко заметить.

Инфраструктура для детей и спорта

Рядом с домами часто располагаются школы. Для детей обустроены велопарковки, современные стадионы с беговыми дорожками, а также новые уличные тренажеры. Такая организация двора создаёт удобное и безопасное пространство для активного отдыха и занятий спортом.

Балконы без лишнего захламления

Особое внимание блогер уделил балконам: в Польше они остаются открытыми, не застеклёнными, и жильцы не хранят на них вещи, в отличие от привычной ситуации в России. Это создаёт ощущение чистоты и порядка, а также улучшает внешний вид домов.

