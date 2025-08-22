В Индии задержали голубя с посланием о теракте

Қазақ тіліне аудару

В индийском городе Джамму полиция задержала необычного «посланника» – голубя, к лапе которого была привязана записка с угрозами. Как сообщает The Indian Express, в письме говорилось о готовящемся взрыве на местном железнодорожном вокзале, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: mk.ru

Обнаружение птицы у линии разграничения

Инцидент произошел 18 августа в районе Катмария, расположенном недалеко от границы с Пакистаном. Птица привлекла внимание жителей и силовиков, после чего ее передали полиции. На записке, написанной на урду и английском языках, были фразы «Kashmir Freedom» («Свободу Кашмиру») и «Time has come» («Время пришло»), а также предупреждение о планируемом подрыве железнодорожного вокзала.

Первый подобный случай

По данным источников, это первый раз, когда угроза поступила именно через голубя. Ранее с пакистанской стороны запускали воздушные шары, флаги и птиц с различными посланиями, но использование почтового голубя в таком контексте зафиксировано впервые.

Усиление мер безопасности

После обнаружения записки власти усилили охрану железнодорожного вокзала и прилегающих путей. К проверке подключены сапёры, кинологи и дополнительные подразделения полиции. В регионе введён режим повышенной готовности.

Вопрос о реальной угрозе

Правоохранители пока не исключают, что записка могла быть шуткой или провокацией. Однако эксперты подчеркивают: к подобным инцидентам власти обязаны относиться максимально серьезно.

Возможность дрессировки птицы

Специалисты предполагают, что голубь мог быть целенаправленно обучен для доставки таких посланий. В истории региона птицы уже использовались как средство связи, поэтому версия о преднамеренной отправке не кажется невероятной.