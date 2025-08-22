18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.08.2025, 13:05

Люди скоро будут жить до 125 лет: ученые ответили, насколько это реально

Новости Мира 0 299

Вопрос о продолжительности жизни остается одним из самых дискуссионных в современной науке. Исследователи из разных стран выдвигают противоположные прогнозы: одни уверены, что человек сможет преодолевать 100-летний рубеж с легкостью, другие считают, что человечество уже достигло биологического предела, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Оптимистичный сценарий: 125 лет к 2070 году

Согласно исследованию группы ученых из Нидерландов, опубликованному в журнале Nature, к 2070 году продолжительность жизни может увеличиться до 125 лет.

Основные факторы, которые, по мнению специалистов, будут способствовать этому:

  • развитие медицины и создание новых технологий лечения;

  • широкое внедрение методов профилактики заболеваний;

  • популяризация здорового образа жизни;

  • улучшение качества питания и экологии.

Нидерландские ученые полагают, что именно совокупность этих условий позволит большинству людей не только доживать до 100 лет, но и сохранять активность в преклонном возрасте. При этом женщины, как и сегодня, по прогнозам, будут жить дольше мужчин.

Скептический взгляд: «стеклянный потолок» долголетия

Британские ученые выступили с противоположной позицией. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, утверждает: человечество уже приблизилось к своему биологическому пределу. Максимальная продолжительность жизни, по их мнению, ограничена своеобразным «стеклянным потолком».

Эксперты считают, что продлить жизнь сверх нынешних показателей возможно только при условии революционных открытий в медицине и науке. Поскольку таких прорывов пока не предвидится, ожидать резкого увеличения долгожительства не стоит.

Факторы риска, ограничивающие жизнь

Скептики указывают и на современные проблемы, которые препятствуют росту продолжительности жизни:

  • неправильное питание и переедание;

  • низкая физическая активность;

  • распространение хронических заболеваний;

  • влияние глобальных вызовов — экологических и социальных.

По их мнению, реальная продолжительность жизни зависит не столько от гипотетических научных открытий, сколько от индивидуальной заботы о здоровье.

Итог: между надеждой и реальностью

Таким образом, научное сообщество разделилось: одни прогнозируют революцию в области долголетия, другие предупреждают, что человечество достигло естественного предела. Однако все ученые сходятся в одном: забота о здоровье, правильное питание, физическая активность и профилактика заболеваний остаются ключевыми факторами, которые могут помочь человеку прожить дольше.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира