Люди скоро будут жить до 125 лет: ученые ответили, насколько это реально

Вопрос о продолжительности жизни остается одним из самых дискуссионных в современной науке. Исследователи из разных стран выдвигают противоположные прогнозы: одни уверены, что человек сможет преодолевать 100-летний рубеж с легкостью, другие считают, что человечество уже достигло биологического предела, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Оптимистичный сценарий: 125 лет к 2070 году

Согласно исследованию группы ученых из Нидерландов, опубликованному в журнале Nature, к 2070 году продолжительность жизни может увеличиться до 125 лет.

Основные факторы, которые, по мнению специалистов, будут способствовать этому:

развитие медицины и создание новых технологий лечения;

широкое внедрение методов профилактики заболеваний;

популяризация здорового образа жизни;

улучшение качества питания и экологии.

Нидерландские ученые полагают, что именно совокупность этих условий позволит большинству людей не только доживать до 100 лет, но и сохранять активность в преклонном возрасте. При этом женщины, как и сегодня, по прогнозам, будут жить дольше мужчин.

Скептический взгляд: «стеклянный потолок» долголетия

Британские ученые выступили с противоположной позицией. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, утверждает: человечество уже приблизилось к своему биологическому пределу. Максимальная продолжительность жизни, по их мнению, ограничена своеобразным «стеклянным потолком».

Эксперты считают, что продлить жизнь сверх нынешних показателей возможно только при условии революционных открытий в медицине и науке. Поскольку таких прорывов пока не предвидится, ожидать резкого увеличения долгожительства не стоит.

Факторы риска, ограничивающие жизнь

Скептики указывают и на современные проблемы, которые препятствуют росту продолжительности жизни:

неправильное питание и переедание;

низкая физическая активность;

распространение хронических заболеваний;

влияние глобальных вызовов — экологических и социальных.

По их мнению, реальная продолжительность жизни зависит не столько от гипотетических научных открытий, сколько от индивидуальной заботы о здоровье.

Итог: между надеждой и реальностью

Таким образом, научное сообщество разделилось: одни прогнозируют революцию в области долголетия, другие предупреждают, что человечество достигло естественного предела. Однако все ученые сходятся в одном: забота о здоровье, правильное питание, физическая активность и профилактика заболеваний остаются ключевыми факторами, которые могут помочь человеку прожить дольше.