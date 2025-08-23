Какой продукт вызывает ранние морщины: диетологи предупреждают

Қазақ тіліне аудару

Морщины ассоциируются с естественным процессом старения, однако диетологи предупреждают: определённые продукты способны приблизить этот момент гораздо раньше. Главный враг молодости — рафинированный сахар, который разрушает коллаген и лишает кожу упругости, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik

Как сахар старит кожу

Гликация коллагена. Сахар запускает процесс склеивания белковых волокон, из-за чего кожа теряет эластичность и быстрее покрывается мелкими морщинами. Первые заметные изменения могут проявиться уже к 30 годам.

Хроническое воспаление. Постоянное употребление сладостей провоцирует скрытые воспалительные процессы, отражающиеся на лице отёками и тусклым цветом.

Газировка и соки. Даже один сладкий напиток в день способен ухудшить состояние кожи уже через несколько месяцев.

Опасные сочетания и продукты

Кондитерские изделия с трансжирами. Пирожные и печенье промышленного производства наносят двойной удар: разрушают коллаген и замедляют обновление клеток.

Кофе с сахаром. Кофеин обезвоживает организм, а глюкоза усиливает сухость кожи. Особенно страдает зона вокруг глаз, где кожа тоньше всего.

Алкогольные коктейли с сиропами. Спирт расширяет сосуды, сахар усиливает эффект старения, и лицо по утрам выглядит «помятым».

Фруктовые соки из пакетов. Несмотря на «здоровый» имидж, по содержанию сахара они сопоставимы с газировкой, вызывая скачки инсулина, высыпания и морщины.

Молочный шоколад. Высокое содержание сахара ухудшает микроциркуляцию, кожа получает меньше кислорода и быстрее теряет свежесть.

Продукты с высоким гликемическим индексом. Белый хлеб, картофель фри и другие быстрые углеводы действуют так же разрушительно, как конфеты.

Вред от заменителей

Не все заменители сахара безопасны: часть из них негативно влияет на печень, и это отражается на состоянии кожи. Более щадящей альтернативой специалисты называют стевию.

Как меняется кожа без сахара

Диетологи отмечают:

уже через месяц снижения потребления сахара кожа становится более ровной и сияющей;

уменьшаются отёки;

мелкие морщины разглаживаются без использования дорогих косметических средств.

Вывод

Отказ от избыточного сахара — не просто модный тренд, а действенный способ сохранить молодость. Лицо реагирует на такие изменения уже через несколько недель, подтверждая: питание напрямую связано с красотой и здоровьем кожи.