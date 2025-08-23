18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.08.2025, 19:14

Какой продукт вызывает ранние морщины: диетологи предупреждают

Новости Мира 0 180

Морщины ассоциируются с естественным процессом старения, однако диетологи предупреждают: определённые продукты способны приблизить этот момент гораздо раньше. Главный враг молодости — рафинированный сахар, который разрушает коллаген и лишает кожу упругости, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как сахар старит кожу

  • Гликация коллагена. Сахар запускает процесс склеивания белковых волокон, из-за чего кожа теряет эластичность и быстрее покрывается мелкими морщинами. Первые заметные изменения могут проявиться уже к 30 годам.

  • Хроническое воспаление. Постоянное употребление сладостей провоцирует скрытые воспалительные процессы, отражающиеся на лице отёками и тусклым цветом.

  • Газировка и соки. Даже один сладкий напиток в день способен ухудшить состояние кожи уже через несколько месяцев.

Опасные сочетания и продукты

  • Кондитерские изделия с трансжирами. Пирожные и печенье промышленного производства наносят двойной удар: разрушают коллаген и замедляют обновление клеток.

  • Кофе с сахаром. Кофеин обезвоживает организм, а глюкоза усиливает сухость кожи. Особенно страдает зона вокруг глаз, где кожа тоньше всего.

  • Алкогольные коктейли с сиропами. Спирт расширяет сосуды, сахар усиливает эффект старения, и лицо по утрам выглядит «помятым».

  • Фруктовые соки из пакетов. Несмотря на «здоровый» имидж, по содержанию сахара они сопоставимы с газировкой, вызывая скачки инсулина, высыпания и морщины.

  • Молочный шоколад. Высокое содержание сахара ухудшает микроциркуляцию, кожа получает меньше кислорода и быстрее теряет свежесть.

  • Продукты с высоким гликемическим индексом. Белый хлеб, картофель фри и другие быстрые углеводы действуют так же разрушительно, как конфеты.

Вред от заменителей

Не все заменители сахара безопасны: часть из них негативно влияет на печень, и это отражается на состоянии кожи. Более щадящей альтернативой специалисты называют стевию.

Как меняется кожа без сахара

Диетологи отмечают:

  • уже через месяц снижения потребления сахара кожа становится более ровной и сияющей;

  • уменьшаются отёки;

  • мелкие морщины разглаживаются без использования дорогих косметических средств.

Вывод

Отказ от избыточного сахара — не просто модный тренд, а действенный способ сохранить молодость. Лицо реагирует на такие изменения уже через несколько недель, подтверждая: питание напрямую связано с красотой и здоровьем кожи.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира