Пять ошибок худеющих, которые могут привести к набору веса

Эксперт назвала основные ошибки в питании и образе жизни, которые мешают снижению веса и даже способствуют его набору, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

1. Слишком строгие ограничения калорий

Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» к.м.н. Оксана Михалева отмечает, что резкое сокращение калорий замедляет метаболизм и приводит к потере мышечной массы, особенно при недостатке белка. После возвращения к обычному рациону жировая масса восстанавливается очень быстро. По словам специалиста, люди, которые начинали с 60-70 кг, через несколько лет могут достигать 100 кг и более.

2. Чрезмерное употребление алкоголя

Регулярное употребление спиртного повышает калорийность рациона и часто сопровождается высококалорийными закусками, что мешает похудению.

3. Монодиеты

Попытки похудеть с помощью монодиет – когда в течение дня употребляется только один продукт, например кефир, яйца или мясо – приводят к дефициту питательных веществ и нарушению обмена веществ. После окончания таких диет происходит быстрый набор веса.

4. Недооценка физической активности

Отсутствие регулярной физической нагрузки усиливает потерю мышц и замедляет метаболизм, что также затрудняет снижение веса.

5. Неправильный режим питания