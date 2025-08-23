В России увеличили срок действия электронной визы

Қазақ тіліне аудару

С 23 августа в России начал действовать закон, продлевающий срок электронной визы и увеличивающий период пребывания для иностранцев, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

В России вступил в силу закон, предусматривающий продление срока действия единой электронной визы. Теперь документ будет действовать 120 суток вместо прежних 60, а срок пребывания иностранцев в стране увеличен с 16 до 30 суток. Соответствующий нормативный акт опубликован на портале официального опубликования правовых документов.

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 23 июля. При этом сохраняется кратность визы, то есть правила её использования остаются прежними.

Новые правила для иностранцев

В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ уточнили, что электронной визой смогут воспользоваться в том числе иностранные граждане, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности. В рамках Указа № 702 они получат возможность оформить разрешение на временное проживание без учёта квоты и без требования владения русским языком.

Пограничные изменения

Документ также предусматривает возможность пересечения российской границы вне установленных путей и мест, но только при наличии специального разрешения пограничного органа. В остальных случаях такой порядок въезда остаётся запрещённым.

Уточнение для российских граждан

Кроме того, в законе обновлён перечень документов, удостоверяющих личность при пересечении границы. Из списка исключено свидетельство о рождении, которое ранее позволяло несовершеннолетним россиянам до 14 лет выезжать и возвращаться в страну.

Однако предусмотрен переходный период: дети младше 14 лет, которые покинули Россию до вступления закона в силу и не имеют паспорта, смогут въехать обратно по свидетельству о рождении.