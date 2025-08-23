18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.34
623.05
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.08.2025, 10:27

В России увеличили срок действия электронной визы

Новости Мира 0 365

С 23 августа в России начал действовать закон, продлевающий срок электронной визы и увеличивающий период пребывания для иностранцев, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

В России вступил в силу закон, предусматривающий продление срока действия единой электронной визы. Теперь документ будет действовать 120 суток вместо прежних 60, а срок пребывания иностранцев в стране увеличен с 16 до 30 суток. Соответствующий нормативный акт опубликован на портале официального опубликования правовых документов.

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 23 июля. При этом сохраняется кратность визы, то есть правила её использования остаются прежними.

Новые правила для иностранцев

В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ уточнили, что электронной визой смогут воспользоваться в том числе иностранные граждане, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности. В рамках Указа № 702 они получат возможность оформить разрешение на временное проживание без учёта квоты и без требования владения русским языком.

Пограничные изменения

Документ также предусматривает возможность пересечения российской границы вне установленных путей и мест, но только при наличии специального разрешения пограничного органа. В остальных случаях такой порядок въезда остаётся запрещённым.

Уточнение для российских граждан

Кроме того, в законе обновлён перечень документов, удостоверяющих личность при пересечении границы. Из списка исключено свидетельство о рождении, которое ранее позволяло несовершеннолетним россиянам до 14 лет выезжать и возвращаться в страну.

Однако предусмотрен переходный период: дети младше 14 лет, которые покинули Россию до вступления закона в силу и не имеют паспорта, смогут въехать обратно по свидетельству о рождении.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира