Российская альпинистка Наговицына скончалась – Shot

Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot .

Фото: Instagram/natalina_1022

По данным Shot, тело Наталья Наговицыной смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолёт на высоту. Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.

Девушка 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой «Птица». У неё была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.

Ранее сообщалось, что поиски Натальи Наговициной прекращены.