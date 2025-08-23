Правозащитники требуют пересмотра карт: Африку хотят показать в истинных масштабах

Қазақ тіліне аудару

Международные организации выступили с инициативой изменить традиционные карты мира, чтобы устранить искажения в изображении Африки и подчеркнуть её реальное значение, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

Правозащитные организации Africa No Filter и Speak Up Africa объявили о запуске кампании Correct The Map, цель которой – изменить восприятие Африки на глобальных картах, сообщает AP News.

Активисты призвали школы, СМИ и международные структуры отказаться от использования карт, созданных в проекции географа Герарда Меркатора в XVI веке. По их словам, именно эта система изображения закрепляет искажённое представление о размерах материка, делая Африку значительно меньше по сравнению с другими регионами. Подобное искажение, считают правозащитники, формирует стереотипное восприятие континента как второстепенного и маргинализированного.

В качестве альтернативы они предлагают использовать проекцию Equal Earth («Равная Земля»), которая сохраняет реальные пропорции площадей. По мнению экспертов, отображение Африки в её истинных масштабах способно изменить отношение к региону не только в политическом и экономическом контексте, но и в повседневной жизни.

Соучредитель Speak Up Africa Фара Ндиайе подчеркнула, что корректировка карт важна для всего мира. Она отметила, что искажённые изображения формируют у целых поколений предвзятое понимание роли Африки в международных процессах, что вредит объективной оценке её значимости.