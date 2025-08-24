Какие реквизиты карты ни в коем случае нельзя сообщать, чтобы не лишиться денег

Қазақ тіліне аудару

В МВД России напомнили гражданам, какие реквизиты банковской карты являются конфиденциальными и их разглашение может привести к краже денег мошенниками, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: Pixabay

В Министерстве внутренних дел России предупредили граждан о том, какие данные банковской карты необходимо хранить в тайне, чтобы не стать жертвой мошенников.

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК), никогда нельзя сообщать третьим лицам CVV или CVC-коды, которые находятся на оборотной стороне карты. Опасность также представляет разглашение пин-кода, паролей и кодов из банковских уведомлений, поскольку они служат подтверждением операций и дают злоумышленникам прямой доступ к счету.

Кроме того, специалисты отметили, что срок действия карты также относится к числу конфиденциальных данных. В ряде случаев для проведения онлайн-покупок достаточно только номера карты и ее срока действия.

В то же время в киберполиции уточнили, что по отдельности такие сведения, как номер карты на лицевой стороне, номер расчетного счета, к которому она привязана, номер телефона владельца или название банка, не позволяют мошенникам получить доступ к средствам.