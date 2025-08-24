В России задержан блогер Арсен Маркарян

Қазақ тіліне аудару

Следственный комитет сообщил о задержании блогера Арсена Маркаряна, которого подозревают в унижении памяти защитников Отечества, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ .

Фото: instagram.com/arsenmarkaryan/?hl=ru

Следственный комитет Российской Федерации объявил о задержании блогера Арсена Маркаряна. В ведомстве уточнили, что он подозревается в размещении материалов, содержащих признаки оскорбления памяти защитников Родины.

По данным следствия, не позднее 25 февраля текущего года Маркарян опубликовал на одном из видеохостингов ролик, в котором, по версии следователей, содержатся сведения, унижающие память защитников Отечества.

Ранее мужчина был объявлен в розыск. Его задержали в Московской области, после чего планируется допрос в рамках возбужденного уголовного дела.

Кроме того, ранее сообщалось, что прокуратура намерена инициировать еще одно дело в отношении блогера. Причиной стали его высказывания, которые могут быть квалифицированы как призывы к терроризму. В частности, речь шла о его комментариях, связанных с использованием дронов.

Таким образом, Маркарян может столкнуться с серьезными уголовными последствиями, включая возможность лишения свободы.