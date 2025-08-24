Тело младенца нашли на свалке в России

Қазақ тіліне аудару

В деревне Лепсари Ленинградской области на свалке твердых бытовых отходов найдено тело младенца, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) следком Ленинградской области

В Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари обнаружили тело новорожденного ребенка.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса РФ – «Убийство матерью новорожденного».

По данным 78.ru, тело ребенка заметил водитель мусоровоза во время сортировки отходов. Известно, что спецтранспорт прибыл на полигон из города Мурино.

Тело младенца направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти.