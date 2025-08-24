Тело младенца нашли на свалке в России

В деревне Лепсари Ленинградской области на свалке твердых бытовых отходов найдено тело младенца, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
В Ленинградской области на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари обнаружили тело новорожденного ребенка.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса РФ –«Убийство матерью новорожденного».
По данным 78.ru, тело ребенка заметил водитель мусоровоза во время сортировки отходов. Известно, что спецтранспорт прибыл на полигон из города Мурино.
Тело младенца направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти.
Комментарии0 комментарий(ев)