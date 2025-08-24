Названы три самые распространенные автоподставы на дорогах

Қазақ тіліне аудару

Эксперт в области автомобильной журналистики Максим Ракитин перечислил наиболее распространенные схемы автоподстав, с которыми сталкиваются водители на дорогах, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал о трёх наиболее распространённых видах мошеннических схем на дорогах.

По его словам, самой частой ситуацией становится незначительное касание автомобиля в пределах своей полосы. В таких случаях у злоумышленников бампер специально закреплен ненадёжно, и после малейшего столкновения он может отвалиться. После этого мошенники обвиняют в произошедшем водителя, который ехал впереди.

Второй распространённый сценарий связан с детьми. Ракитин пояснил, что бывают случаи, когда ребёнок неожиданно выбегает на проезжую часть. При малейшем контакте он падает, а на место тут же приходят родители, которые начинают требовать с водителя денежную компенсацию.

Третьим видом подставы эксперт назвал столкновение с участием велосипедиста. По словам Ракитина, схема выглядит так: велосипедист намеренно врезается в автомобиль, а затем утверждает, что его сбили. В подобных ситуациях доказать обратное крайне сложно, если у водителя нет видеорегистратора.

Эксперт отметил, что именно такие схемы чаще всего используются мошенниками, а наличие видеозаписи нередко становится единственным способом защиты автомобилиста от необоснованных претензий.