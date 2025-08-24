Понравилось клубничное: медведь в Калифорнии устроил «налет» на кафе-мороженое

Қазақ тіліне аудару

В американском городе Саут-Лейк-Тахо бурый медведь, прозванный местными жителями Пушистиком, проник в кафе-мороженое и полакомился клубничным десертом, передает Lada.kz со ссылкой на Российскую газету .

Фото: социальные сети

Инцидент произошёл около 4 часов утра, сообщает офис шерифа округа Эльдорадо. Хищник открыл холодильный лоток с ассортиментом мороженого и выбрал клубничное, хотя успел попробовать и другие сорта. Животное оставило после себя перевернутые кадки, недоеденные порции и следы лап на полу.

На место прибыли полицейские, сработавшие на сигнализацию. В официальном сообщении отмечается, что они «едва могли поверить своим глазам», увидев медведя в кафе. На опубликованных фотографиях хищник смотрит в камеру с «виноватым» видом. После того как Пушистик утолил сладкий голод, он покинул помещение.

По данным The New York Times, ущерб заведению оказался минимальным: потребовалась лишь уборка и замена всего мороженого на витрине, так как продукция более не могла быть предложена покупателям.