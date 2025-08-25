Москвичка напала с ножом на бойфренда и он сделал ей предложение

Қазақ тіліне аудару

Житель Москвы попросил руки и сердца своей возлюбленной после того, как пережил нападение с её стороны и последующую госпитализацию, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash .

Фото: Pixabay

В июле прошлого года 36-летний москвич и его 33-летняя возлюбленная отмечали ее день рождения в арендованном доме. После завершения вечеринки мужчина предложил продолжить праздник у них в квартире, однако девушка настаивала на том, чтобы лечь спать. Между ними разгорелся конфликт: москвич ударил её по голове, а в ответ девушка схватила нож и ранила его в шею.

Мужчину экстренно госпитализировали, а в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. По словам адвоката Саида Ярахмедова, ей грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд ограничился наказанием в виде двух лет условно.

Сам потерпевший утверждает, что вина в произошедшем лежит и на нём: он не рассчитал расстояние при попытке примириться с возлюбленной. После завершения судебного процесса пара восстановила отношения, и мужчина сделал девушке предложение. По информации, девушка пока раздумывает над ответом.