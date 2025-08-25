18+
25.08.2025, 06:37

Названы 3 самые распространенные автоподставы

Новости Мира 0 556

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о наиболее популярных схемах мошенников, которые провоцируют аварии и пытаются переложить ответственность на других водителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Bilanol/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

«Случайный» удар в полосе движения

По словам эксперта, чаще всего мошенники используют простую схему: в своей полосе движения происходит легкое касание автомобилей. При этом у злоумышленников заранее ослаблен или плохо закреплен бампер. После столкновения он падает или повреждается сильнее, чем можно было бы ожидать от минимального удара. Водитель, оказавшийся впереди, автоматически обвиняется в аварии.

Ложный наезд на ребенка

Еще одна распространенная подстава связана с участием детей. Мошенники организуют ситуацию, когда ребенок внезапно выбегает на дорогу перед движущейся машиной. Автомобиль задевает его, ребенок падает, а на место тут же прибегают «родители». Они обвиняют водителя и требуют выплатить компенсацию за ущерб здоровью.

Велосипедист против автомобиля

Третья схема связана с участием велосипедистов. Злоумышленник намеренно врезается в автомобиль и утверждает, что был сбит. В такой ситуации доказать невиновность водителя крайне сложно без записи с видеорегистратора, что делает автовладельцев уязвимыми для подобных мошенничеств.

Массовые схемы фиктивных аварий

Подобные схемы остаются актуальными и на уровне крупных организованных группировок. Так, в Татарстане завершено расследование дела в отношении бывшего начальника районного ГИБДД и его сообщника. По данным следствия, они организовали схему страхового мошенничества через инсценировку аварий.

Подобные случаи фиксируются и в других регионах России:

  • Алтайский край — 10 участников дела обвиняются в организации 11 фиктивных ДТП, общий ущерб составил 2,3 млн рублей;

  • Москва — группа из 8 человек устроила около 500 поддельных аварий, сумма ущерба превысила 100 млн рублей;

  • Орловская область — 22 фигуранта дела признаны организаторами 81 инсценированного ДТП;

  • Красноярск — выявлено более 100 фальшивых аварий.

Защита от автоподстав

Эксперты рекомендуют водителям использовать видеорегистраторы, соблюдать дистанцию и внимательнее относиться к подозрительным ситуациям на дороге. Записи с камер становятся главным доказательством невиновности в подобных случаях.

