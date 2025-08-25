Названы продукты, которые естественно отбеливают зубы

Қазақ тіліне аудару

Некоторые привычные продукты способны мягко очищать зубную эмаль и делать улыбку светлее. Стоматолог-терапевт и пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» Павел Лысенков рассказал, какие фрукты и продукты могут помочь в естественном отбеливании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay

Клубника: мягкий природный отбеливатель

Одним из эффективных продуктов врач назвал клубнику. В ней содержится яблочная кислота, которая помогает растворять пигментные пятна на поверхности эмали. Однако эксперт предупреждает:

результат не будет моментальным;

отбеливание выражено слабо, поэтому ждать яркого эффекта не стоит.

Яблоки и морковь: чистка и свежесть

По словам Лысенкова, полезны для зубов и яблоки с морковью. Эти продукты способствуют:

механическому удалению налета благодаря твердой структуре;

мягкому отбеливанию эмали за счет яблочной кислоты.

Регулярное употребление яблок и моркови помогает поддерживать чистоту и укреплять десны.

Ананас: действие ферментов

Еще один фрукт, который способен влиять на цвет зубов, — ананас. В его составе содержатся ферменты, очищающие поверхность зубов от налета. Но, как и в случае с клубникой, быстрых и заметных результатов ждать не стоит.

Молочные продукты: защита и укрепление

Стоматолог подчеркнул важность молочных продуктов в рационе. Они помогают:

нейтрализовать кислую среду в полости рта;

оказывать бактериостатическое действие;

снимать зубной налет;

насыщать организм кальцием и фосфором, укрепляя зубы и кости.

Таким образом, молочные продукты не только способствуют сохранению естественной белизны зубов, но и защищают эмаль от разрушений.

Опасный миф о лимоне

Лысенков предостерег от популярного «домашнего метода» натирания зубов лимоном. По его словам, лимонная кислота:

не обладает отбеливающим эффектом;

разрушает эмаль;

повышает чувствительность зубов;

может ускорить развитие кариеса.

Вывод

Некоторые продукты действительно способны мягко очищать зубы и сохранять их белизну. Однако эффект от клубники, ананаса, яблок или моркови будет постепенным и незначительным. Для стойкого результата лучше совмещать правильное питание с регулярным уходом за полостью рта и профессиональными процедурами у стоматолога.