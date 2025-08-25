18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.99
626.36
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.08.2025, 11:37

Названы продукты, которые естественно отбеливают зубы

Новости Мира 0 564

Некоторые привычные продукты способны мягко очищать зубную эмаль и делать улыбку светлее. Стоматолог-терапевт и пародонтолог клиники «СМ-Стоматология» Павел Лысенков рассказал, какие фрукты и продукты могут помочь в естественном отбеливании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Клубника: мягкий природный отбеливатель

Одним из эффективных продуктов врач назвал клубнику. В ней содержится яблочная кислота, которая помогает растворять пигментные пятна на поверхности эмали. Однако эксперт предупреждает:

  • результат не будет моментальным;

  • отбеливание выражено слабо, поэтому ждать яркого эффекта не стоит.

Яблоки и морковь: чистка и свежесть

По словам Лысенкова, полезны для зубов и яблоки с морковью. Эти продукты способствуют:

  • механическому удалению налета благодаря твердой структуре;

  • мягкому отбеливанию эмали за счет яблочной кислоты.

Регулярное употребление яблок и моркови помогает поддерживать чистоту и укреплять десны.

Ананас: действие ферментов

Еще один фрукт, который способен влиять на цвет зубов, — ананас. В его составе содержатся ферменты, очищающие поверхность зубов от налета. Но, как и в случае с клубникой, быстрых и заметных результатов ждать не стоит.

Молочные продукты: защита и укрепление

Стоматолог подчеркнул важность молочных продуктов в рационе. Они помогают:

  • нейтрализовать кислую среду в полости рта;

  • оказывать бактериостатическое действие;

  • снимать зубной налет;

  • насыщать организм кальцием и фосфором, укрепляя зубы и кости.

Таким образом, молочные продукты не только способствуют сохранению естественной белизны зубов, но и защищают эмаль от разрушений.

Опасный миф о лимоне

Лысенков предостерег от популярного «домашнего метода» натирания зубов лимоном. По его словам, лимонная кислота:

  • не обладает отбеливающим эффектом;

  • разрушает эмаль;

  • повышает чувствительность зубов;

  • может ускорить развитие кариеса.

Вывод

Некоторые продукты действительно способны мягко очищать зубы и сохранять их белизну. Однако эффект от клубники, ананаса, яблок или моркови будет постепенным и незначительным. Для стойкого результата лучше совмещать правильное питание с регулярным уходом за полостью рта и профессиональными процедурами у стоматолога.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира