Хранение некоторых продуктов на дверце холодильника оказалось опасно для здоровья

Эксперты Министерства сельского хозяйства США предупредили о рисках, связанных с привычкой хранить продукты на дверце холодильника. По их словам, колебания температуры в этой зоне могут привести к ускоренной порче и даже размножению вредных бактерий. Рекомендации специалистов опубликовало издание Infobae, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: JulieK2 / Shutterstock / Fotodom

Почему дверца — не лучшее место для хранения

Дверца холодильника считается самой тёплой частью устройства. Именно здесь температура чаще всего колеблется из-за постоянного открывания и закрывания дверцы. Эти перепады особенно опасны для скоропортящихся продуктов, которые требуют стабильного и низкого уровня охлаждения.

Молоко и молочные продукты

Одним из главных продуктов риска эксперты назвали молоко. Из-за своей чувствительности к перепадам температуры оно быстро теряет свежесть, а на его поверхности могут развиваться бактерии. Поэтому хранить молоко рекомендуется только на внутренних полках, где температура более стабильна.

Сыр также нуждается в особых условиях. Его лучше держать в специальных контейнерах для сыра, размещённых в средней или нижней части холодильника.

Фрукты и овощи

По словам специалистов, свежие овощи и фрукты также не стоит класть на дверцу. В этой зоне они быстрее теряют вкус, свежесть и полезные свойства. Для продления срока хранения рекомендуется помещать их в специально отведённые отделения внутри холодильника.

Мясо и птица

Особое внимание стоит уделять сырому мясу и птице. Эти продукты должны находиться при максимально низкой и постоянной температуре. Лучшее решение — хранить их в герметичных контейнерах на нижних полках холодильника, что также поможет избежать риска перекрёстного заражения.

Яйца

Ещё один продукт, который традиционно размещают на дверце, — яйца. Однако специалисты предупреждают: из-за перепадов температуры их хранение в этой зоне небезопасно. Оптимально оставлять яйца в оригинальной упаковке и ставить на внутренние полки холодильника.