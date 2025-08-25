Четверняшка родила пятерняшек

Қазақ тіліне аудару

36-летняя Тереза Троя из города Эль-Пасо, штат Техас, стала мамой сразу пятерых детей. Малыши появились на свет 3 июня с помощью кесарева сечения. Радостное событие вызвало широкий интерес у СМИ, сообщает телеканал ABC 7, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: @TheresaTroia

Три девочки и два мальчика

Пятерняшки родились недоношенными — на 28-й неделе беременности, однако медики отмечают, что их состояние удовлетворительное. У Терезы три дочери — Кайла Роуз, Вивиана Лили и Изабелла Джанна, а также два сына — Джозеф Энтони и Джексон Томас.

Генетика многоплодных родов

Как рассказала сама женщина, столь необычное пополнение семьи не стало для нее большим сюрпризом. В роду Терезы многоплодные роды встречаются часто. Более того, она сама является четверняшкой и имеет трех братьев-близнецов.

Беременность и роды

Несмотря на осложнение в первом триместре, когда у будущей матери возникло кровотечение, врачи сумели сохранить беременность. Дальнейшее вынашивание прошло относительно спокойно.

Подобные случаи в мире

Это не первый случай рождения пятерни в последние годы. Ранее сообщалось о супружеской паре из Великобритании, которая мечтала о восьмом ребенке, а в итоге стала родителями сразу пятерняшек. По оценкам специалистов, вероятность такого события крайне мала — примерно один шанс из 52 миллионов.