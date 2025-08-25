18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.99
626.36
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.08.2025, 14:07

Четверняшка родила пятерняшек

Новости Мира 0 747

36-летняя Тереза Троя из города Эль-Пасо, штат Техас, стала мамой сразу пятерых детей. Малыши появились на свет 3 июня с помощью кесарева сечения. Радостное событие вызвало широкий интерес у СМИ, сообщает телеканал ABC 7, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: @TheresaTroia
Фото: @TheresaTroia

Три девочки и два мальчика

Пятерняшки родились недоношенными — на 28-й неделе беременности, однако медики отмечают, что их состояние удовлетворительное. У Терезы три дочери — Кайла Роуз, Вивиана Лили и Изабелла Джанна, а также два сына — Джозеф Энтони и Джексон Томас.

Генетика многоплодных родов

Как рассказала сама женщина, столь необычное пополнение семьи не стало для нее большим сюрпризом. В роду Терезы многоплодные роды встречаются часто. Более того, она сама является четверняшкой и имеет трех братьев-близнецов.

Беременность и роды

Несмотря на осложнение в первом триместре, когда у будущей матери возникло кровотечение, врачи сумели сохранить беременность. Дальнейшее вынашивание прошло относительно спокойно.

Подобные случаи в мире

Это не первый случай рождения пятерни в последние годы. Ранее сообщалось о супружеской паре из Великобритании, которая мечтала о восьмом ребенке, а в итоге стала родителями сразу пятерняшек. По оценкам специалистов, вероятность такого события крайне мала — примерно один шанс из 52 миллионов.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира