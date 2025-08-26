Ошибка, которую совершают 90% хозяек: почему нельзя хранить хлеб в холодильнике

Қазақ тіліне аудару

Хлеб — важнейший продукт на каждом столе. Без него трудно представить и повседневный прием пищи, и праздничное застолье. Однако даже свежевыпеченный хлеб, особенно без консервантов, быстро теряет свои качества. Через день-два он становится черствым, а иногда покрывается плесенью. Почему это происходит и как правильно хранить хлеб — выяснили ученые, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pixabay

Почему холодильник — враг хлеба

Исследование, опубликованное в Journal of Food Science, однозначно показывает: хранение хлеба в холодильнике негативно влияет на его текстуру и вкус. Специалисты называют две основные причины:

Причина №1. Кристаллизация крахмала

При низких температурах (от 0 до 10 °C) крахмал в хлебе начинает кристаллизоваться. В результате:

Мякиш становится сухим и рассыпчатым.

Корка твердеет и теряет мягкость.

Таким образом, холодильник не продлевает свежесть, а наоборот ускоряет черствение.

Причина №2. Влияние влажности

Холодильник создает влажную среду, неблагоприятную для сохранения вкуса хлеба:

Хлеб впитывает лишнюю влагу.

Продукт набухает и теряет свой аромат.

Возникает риск развития плесени при длительном хранении.

Идеальные условия для хранения хлеба

Чтобы хлеб оставался свежим дольше, необходимо подобрать правильное место хранения. Оптимально — прохладное, сухое помещение без резких перепадов температуры.

Способы сохранить хлеб свежим

Хлебница с вентиляционными отверстиями Регулирует влажность внутри, предотвращая сырость. Льняные или хлопковые салфетки Впитывают лишнюю влагу, не создавая «парникового эффекта».

Следуя этим простым правилам, можно продлить свежесть хлеба на несколько дней, сохранив его вкус и мягкость.