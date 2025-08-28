Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад"

Қазақ тіліне аудару

Ученые сообщили о резком всплеске активности на Солнце, который наблюдался в течение последних суток. В одной из активных областей звезды, получившей номер 4197, появилось не менее 100 новых солнечных пятен. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) на своей странице в Telegram , передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© © NASA / GSFC/SDO

«Ад на Солнце»: описание активности исследователей

Своими наблюдениями ученые поделились в эмоциональной форме: «В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки здесь, вероятно, появилось не меньше 100 новых пятен. Куда девается вся эта энергия — совершенно непонятно».

Много пятен, но вспышек нет

Несмотря на высокую концентрацию новых пятен, специалисты отметили, что в этой области не произошло ни одной солнечной вспышки. Это вызывает дополнительный интерес среди астрономов, так как обычно активные участки Солнца сопровождаются выбросами энергии в виде вспышек и корональных выбросов.

Значение наблюдений для науки

Подобные явления помогают исследователям лучше понимать процессы, происходящие в солнечной короне, а также прогнозировать космическую погоду, которая влияет на работу спутников, радиосвязь и энергосети на Земле.