Самая большая коллекция кроссовок: сколько пар хранит один гараж

Қазақ тіліне аудару

Страсть к коллекционированию обуви для некоторых выходит за рамки хобби и превращается в целую жизнь. Так произошло с Джорданом Геллером из Лас-Вегаса, чье увлечение кроссовками стало мировым рекордом, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: kickz4u.ru

Рекорд, признанный официально

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала за Геллером звание владельца самой большой коллекции кроссовок. На момент регистрации рекорда в его Sneakertopia насчитывалось 2 388 пар уникальных моделей, однако сегодня число уже перевалило за 3 000.

Редкие экземпляры за сотни тысяч долларов

Некоторые пары в коллекции ценятся на вес золота. Например, кроссовки Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года, были проданы за 190 тысяч долларов. Подобные находки делают собрание Геллера не только спортивным, но и культурным достоянием.

Условия хранения — как в музее

Коллекция занимает склад площадью 1 000 квадратных метров, оснащенный современным климат-контролем.

температура поддерживается на уровне 18 °C;

влажность — около 50%;

некоторые пары хранятся в герметичных капсулах с инертным газом.

Такие меры позволяют сохранить обувь в первозданном виде на десятилетия.

Самый старый раритет

Одним из главных сокровищ собрания стали кожаные баскетбольные кроссовки Spalding 1917 года. Благодаря бережной реставрации они выглядят почти как новые, несмотря на вековую историю.

Огромные расходы на поддержание

Содержание коллекции обходится коллекционеру примерно в 200 тысяч долларов ежегодно. Эти средства идут на страховку, охрану, реставрацию и специальные услуги по хранению.

Музей для тысяч поклонников

Sneakertopia уже стал туристической достопримечательностью. Каждый день его посещают до 500 человек. Цена входного билета — 25 долларов, однако настоящие фанаты готовы платить в десятки раз больше за экскурсию, которую лично проводит Геллер.

Парадокс коллекционера

Несмотря на тысячи редчайших моделей, сам владелец носит исключительно простые белые кроссовки стоимостью около 100 долларов. Для него собирание — это не мода, а искусство и инвестиция, достойные музея и мировой истории.