Кто заботится о могиле Александра Градского

Место упокоения известного композитора и исполнителя Александра Градского находится под вниманием не родственников, а клининговой службы. Как сообщает kp.ru , именно сотрудники специализированной компании обеспечивают порядок на участке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уход за памятником и территорией

Рабочие регулярно моют памятник, ухаживают за цветами, поливают землю и выпрямляют букеты. Благодаря этому могила выглядит ухоженной и сохраняет достойный вид. Издание подчеркивает, что заботу о месте памяти артиста несут именно специалисты по клинингу, а не семья.

Судебные споры внутри семьи

Причиной такого положения дел СМИ называют затяжные разбирательства по поводу наследства. Сын музыканта Даниил Градский пытался через суд признать вдову артиста Марину Градскую недостойной наследницей, однако в августе 2025 года проиграл процесс.

Установка памятника

Памятник на могиле Градского появился в октябре 2024 года — спустя три года после смерти музыканта. Автором монумента стал скульптор Вадим Церковников, известный своей работой по реставрации скульптуры «Рабочий и колхозница» в Москве.

«Камень музыки» весом 35 тонн

При жизни Градский сам обозначил свое желание относительно памятника: он просил, чтобы на его могиле установили массивную каменную глыбу. Скульптор воплотил эту просьбу, создав монумент весом 35 тонн, получивший название «камень музыки Градского».