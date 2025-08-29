Федор Конюхов установил новый рекорд

Қазақ тіліне аудару

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый национальный рекорд, подняв тепловой аэростат на высоту 10 464 метров в Алтайском крае. Об этом сообщил сам Конюхов в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «Фёдор Конюхов»

Полет «ФосАгро»: детали рекорда

Время старта: 01:55 мск, пригород Алейска.

Время достижения рекордной высоты: 07:11 (03:11 мск), через 76 минут после взлета.

Рекордная высота: 10 678 м, что стало новым пределом для России по полету на тепловом аэростате.

Конюхов и Меняйло поднялись на аэростате «ФосАгро», побив предыдущий рекорд, который был установлен Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года. Тогда пилот достиг 10 266 м в районе Приэльбрусья.

Федор Конюхов: достижения вне аэростатов

Федор Конюхов — известный российский путешественник и рекордсмен. Среди его выдающихся экспедиций:

Пересечение Южной Атлантики на весельной лодке , где Конюхов стал первым человеком в истории, совершившим подобное путешествие.

Завершение экспедиции досрочно в конце марта из-за поломок лодки, однако опыт стал значимым достижением в морских путешествиях.

Итог

Полет на рекордную высоту подтвердил мастерство Конюхова и Меняйло и стал очередным впечатляющим достижением в истории российских рекордов воздухоплавания.