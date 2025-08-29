Фуры будут платить за проезд по всем дорогам России

Қазақ тіліне аудару

В России рассматривается возможность введения платы для грузовых автомобилей массой более 12 тонн на региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Цель нововведения — компенсировать ущерб, который тяжёлые транспортные средства наносят дорожному покрытию.

«Большегрузы свыше 12 тонн могут начать платить за проезд по муниципальным и региональным дорогам. Так хотят компенсировать ущерб в виде износа трасс», — говорится в сообщении.

Как будет работать система

По данным источника, Федеральное казённое учреждение «Дороги России» поручило НИУ ВШЭ разработать систему сбора платежей для владельцев и водителей тяжёлых грузовиков на региональных и муниципальных трассах.

На федеральных магистралях уже действует аналогичная система — «Платон», которая взимает плату с грузовиков за использование дорог. Новая мера позволит расширить практику на все дороги страны.

Контекст: реклама китайских автопроизводителей

Отдельно стоит отметить, что в первом полугодии 2025 года расходы китайских автопроизводителей на офлайн-рекламу в России (телевидение, радио, наружная реклама, пресса) увеличились на 6% по сравнению с началом 2024 года.

Это показывает, что вместе с ростом транспортных расходов на содержание дорог, компании активнее инвестируют в продвижение своей продукции на российском рынке.